家鄉孩子不能輸在起跑點 李坤煌5年送400雙新鞋

雲林縣元長鄉山內國小校友也是一家公司企業主李坤煌，不捨家鄉的弱勢孩子穿破鞋，5年來默默送給元長鄉10所國中小學的弱勢學生新球鞋，今天發送給各校並親切幫孩子穿鞋，他說，只要孩子有任何需求，他一定全力相助，希望小朋友穿上一雙好鞋，不要輸在起跑點

經營鋁門窗公司的李坤煌小時候也在偏鄉長大，深切體會鄉下資源不足，如今事業有成，長期關心弱勢學童，多年來一直參與助學工作，5年前發現家鄉弱勢學童，沒能穿上一雙好球鞋，甚至有的孩子鞋子磨破了都沒能換新。

他認為鞋子對孩子成長很重要，於是以「兔子家族」名義送全鄉10所國中小弱勢學童新球鞋，只要經校方認定，並由導師量繪腳的大小或喜歡的顏色，即按老師提供的尺寸資料，為學生添購新運動鞋，5年下來合計送出400多雙球鞋。

「鄉下孩子不能輸在起跑點」李坤煌本著這樣想法，提供弱勢學生新球鞋，希望孩子穿一雙好球鞋，蹦跳活動更健康，更有期勉勇往直前的象徵意義。

除了送新鞋，前幾年他接獲老師反映，有學童上課還瞇眼看黑板「很傷眼」，李坤煌馬上加碼提供免費配眼鏡的服務，只要視力檢查有問題，導師提出申請或眼科醫師開立證明，就可到指定的眼鏡行免費配眼鏡。

李坤煌今天在元長國中校長文須琢、山內村長洪家雄陪同下，到山內國小親手送給全校22名學生每人一雙新球鞋，他還貼心彎下腰幫祶破鞋的孩子換上新鞋，許多小朋友打開鞋盒，繽紛亮麗的球鞋呈現眼前，每個笑得合不攏嘴，大聲喊出「謝謝李叔叔，讓我們變成快樂兔子家族」。