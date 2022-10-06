快訊

台大校長薪水僅港1/10 管中閔嘆「國際笑話」

鏡週刊「唱旺台灣」歌頌政府 登上封面最多次是她

國安局長訪泰被曝光 陳明通：泰方說明 華為監視器涉重嫌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家鄉孩子不能輸在起跑點 李坤煌5年送400雙新鞋

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
企業主李坤煌每年為家鄉孩子換新鞋，五年來已送出四百多雙新球鞋，孩子超開心。記者蔡維斌／攝影
企業主李坤煌每年為家鄉孩子換新鞋，五年來已送出四百多雙新球鞋，孩子超開心。記者蔡維斌／攝影

雲林縣元長鄉山內國小校友也是一家公司企業主李坤煌，不捨家鄉的弱勢孩子穿破鞋，5年來默默送給元長鄉10所國中小學的弱勢學生新球鞋，今天發送給各校並親切幫孩子穿鞋，他說，只要孩子有任何需求，他一定全力相助，希望小朋友穿上一雙好鞋，不要輸在起跑點

經營鋁門窗公司的李坤煌小時候也在偏鄉長大，深切體會鄉下資源不足，如今事業有成，長期關心弱勢學童，多年來一直參與助學工作，5年前發現家鄉弱勢學童，沒能穿上一雙好球鞋，甚至有的孩子鞋子磨破了都沒能換新。

他認為鞋子對孩子成長很重要，於是以「兔子家族」名義送全鄉10所國中小弱勢學童新球鞋，只要經校方認定，並由導師量繪腳的大小或喜歡的顏色，即按老師提供的尺寸資料，為學生添購新運動鞋，5年下來合計送出400多雙球鞋。

「鄉下孩子不能輸在起跑點」李坤煌本著這樣想法，提供弱勢學生新球鞋，希望孩子穿一雙好球鞋，蹦跳活動更健康，更有期勉勇往直前的象徵意義。

除了送新鞋，前幾年他接獲老師反映，有學童上課還瞇眼看黑板「很傷眼」，李坤煌馬上加碼提供免費配眼鏡的服務，只要視力檢查有問題，導師提出申請或眼科醫師開立證明，就可到指定的眼鏡行免費配眼鏡。

李坤煌今天在元長國中校長文須琢、山內村長洪家雄陪同下，到山內國小親手送給全校22名學生每人一雙新球鞋，他還貼心彎下腰幫祶破鞋的孩子換上新鞋，許多小朋友打開鞋盒，繽紛亮麗的球鞋呈現眼前，每個笑得合不攏嘴，大聲喊出「謝謝李叔叔，讓我們變成快樂兔子家族」。

山內國小校長蔡明芬說，李坤煌是山內國小校友，所以連續5年，以愛回饋母校，不分大小全校都送新鞋，每年換新鞋，孩子超開心，學生腳穿新鞋，老師暖在心頭，期待孩子不輸在起點，將來有能力用愛回報社會。

企業主李坤煌每年為家鄉孩子換新鞋，五年來已送出四百多雙新球鞋，孩子超開心。記者蔡維斌／攝影
企業主李坤煌每年為家鄉孩子換新鞋，五年來已送出四百多雙新球鞋，孩子超開心。記者蔡維斌／攝影
企業主李坤煌每年為家鄉孩子換新鞋，五年來已送出四百多雙新球鞋，孩子超開心。記者蔡維斌／攝影
企業主李坤煌每年為家鄉孩子換新鞋，五年來已送出四百多雙新球鞋，孩子超開心。記者蔡維斌／攝影
企業主李坤煌每年為家鄉孩子換新鞋，五年來已送出四百多雙新球鞋，孩子超開心。記者蔡維斌／攝影
企業主李坤煌每年為家鄉孩子換新鞋，五年來已送出四百多雙新球鞋，孩子超開心。記者蔡維斌／攝影

延伸閱讀

全聯攜手勵馨基金會邀民眾捐零錢、福利點數挺脆弱兒少

凱基慈善基金會助學金 扶助逾3千弱勢學童

「龍」eye百分百「睛」彩新世界 企業助南市弱勢配眼鏡

盧秀燕「午餐吃不起說」挨批 蔡其昌：媽媽市長是諷刺

相關新聞

雲縣公職選舉 5人資格不符、2人重複登記

雲林縣選舉委員會完成地方公職人員選舉參選人資格審查，總幹事陳良駿今天表示，下屆共有1212名參選人登記，除縣長、縣議員參...

台南第四幼兒園動土 教局：陸續建21所公共化幼兒園

台南市立第四幼兒園新建園舍工程今天開工動土，預計2024年完工，教育局表示，未來除容納原來分散各處的分班另外再擴增7個班...

嘉縣清潔隊競賽 拆解分類高手齊聚展身手番路抱回2獎

嘉義縣清潔隊開賽大展身手！昨天環境保護局舉辦第2屆清潔隊趣味競賽，在稻江科技暨管理學院空地開賽，縣內各鄉鎮市公所交流切磋...

家鄉孩子不能輸在起跑點 李坤煌5年送400雙新鞋

雲林縣元長鄉山內國小校友也是一家公司企業主李坤煌，不捨家鄉的弱勢孩子穿破鞋，5年來默默送給元長鄉10所國中小學的弱勢學生...

李俊俋批低薪難留人 黃敏惠：年薪逐年增

綠營再攻經濟議題，民進黨嘉市長參選人李俊俋昨天指出，據2020年統計嘉市雇用員工平均年薪僅58萬元，雲嘉南地區最低，他批...

北港朝天宮董事長蔡咏鍀 有意問鼎雲縣副議長寶座

雲林縣北港朝天宮董事長也是北港鎮民代表會主席蔡咏鍀，為擴大服務層面，與太太、縣議員黃美蘭角色互換，他轉戰縣議員，黃美蘭改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。