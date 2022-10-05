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翁啟惠與諾貝爾獎失之交臂 弟弟翁英惠：平常心
中央研究院前院長翁啟惠今年獲提名諾貝爾獎化學獎候選人，且是大熱門人選，但今天傍晚得獎名單公布並沒有他的名字，故鄉嘉義縣義竹鄉鄉親感到惋惜；弟弟翁英惠說，家人以平常心看待。
翁啟惠目前旅居美國，老家在嘉義縣義竹鄉，翁啟惠共有8個兄弟姊妺，他排行第七；弟弟翁英惠說，翁啟惠直到小學4年級後功課才大幅進步，經常拿第1，考上台南一中、台大農業化學系、台大生化科學研究所碩士、美國麻省理工學院有機化學博士等。
翁英惠表示，翁啟惠在生物化學、有機化學等領域方面的重大獎項都已獲獎，包括沃爾夫化學獎、英國皇家化學會羅賓遜獎、威爾許化學獎等，尤其被視為諾貝爾獎前哨站的沃爾夫化學獎、威爾許化學獎，他都已經拿下，如今只差諾貝爾獎，也因此外界預測他今年最有可能獲獎。
翁英惠說，翁啟惠個性低調，事先並沒有向家人說過可能會得到諾貝爾獎，家人也不會去問他，擔心反而增加他的壓力，這些消息還是親友告知。
他說，5年來翁啟惠幾乎每年都被提名，對於得獎與否，家人都以平常心看待，當然如果能夠獲獎更是種榮譽、喜悅，期待哥哥繼續在他專長領域貢獻，為人類健康福祉而努力。
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