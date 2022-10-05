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嘉市400年「諸羅鳥榕王」竟私自一夕砍光 巨大傘狀樹形全消失

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」的老榕樹遭砍除，市府要醫樹的告示還在現場。記者林伯驊／攝影
嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」的老榕樹遭砍除，市府要醫樹的告示還在現場。記者林伯驊／攝影

嘉義市劉厝一號公園內400多年、前市長張博雅取名「諸羅鳥榕王」的老榕樹，民眾今天發現被砍除，原本巨大如傘狀的樹形，一夕之間變空蕩蕩，居民錯愕直呼「心很疼」；劉厝里長陳江圳說，樹本身有褐根病，近期樹枝又斷裂，為安全才雇工鋸掉。不少人難接受，已報案毀損公物。

市府表示，劉厝一號公園內的榕樹公於2011年發現罹病後，立即邀專家積極治療，仍因褐根病且併發多種病蟲害下，2017年底主幹崩裂傾倒，但市府不放棄持續治療無效，2021年5月底主幹完全崩解傾倒；為維護公共安全，原有規畫編列預算，適當清除治療無效的枝幹、避免病灶持續擴大。

市府也指出，今天接獲民眾電話通報後立即派員瞭解，行為人私自清除行為，將依「嘉義市公園管理自治條例」裁罰1200至6000元。

轄區竹園派出所表示，先請報案人製作筆錄，是否涉及毀損公物等刑責，待市府行政調查，會進一步處理。

據了解，此棵榕樹高度9.58公尺，胸圍達8.03公尺，在地民眾表示生長400多年，不斷外擴生長，許多新的樹根撐住地面，樹冠形成大傘狀，還有特別立碑，紀錄前市長張博雅視察時，冊封為諸羅鳥榕王；現場立牌還寫「老樹因病治療中」。

現場多處可見被砍除遺留在地面的樹根，此棵榕樹只留下1處樹根；居民說，一早來突然發現樹木被砍，心很疼，大家都很有感情，覺得很捨不得，質疑應經過市府同意再砍。

議員李忠曆說，400年的老樹不見，令人難過，議會都有通過預算整治，就算真的有危害，也該報請市府處理，不是私人要處理就處理，不認同此作法，「連好的部分都處理掉，說不過去」。

張秀華批評，現場還有告示是列管的珍貴老樹，立牌還在，市府也沒對外公布解除列管，居然可以不經同意就砍掉，然後市府只用罰金處理、避重就輕，很明顯行政有瑕疵；如此珍貴400年老樹，旁邊還特別立廟「松仔公」祭祀，不該讓人說砍就砍，「處理得太草率了！」

劉厝里長陳江圳表示，榕樹本身都生病，加上樹幹老化，早晚都一定會惡化，日前又發生樹幹斷裂，一旁的廟23日要辦入火儀式，為了安全性考量才砍，自己程序上公文送的較慢。

嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」的老榕樹遭砍除，現場有鋸下的枝葉。記者林伯驊／攝影
嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」的老榕樹遭砍除，現場有鋸下的枝葉。記者林伯驊／攝影
嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」的老榕樹說明牌。記者林伯驊／攝影
嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」的老榕樹說明牌。記者林伯驊／攝影
嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」的老榕樹遭砍除，現場多處留有樹根。記者林伯驊／攝影
嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」的老榕樹遭砍除，現場多處留有樹根。記者林伯驊／攝影
嘉義市劉厝一號公園內400多年「諸羅鳥榕王」的老榕樹被砍之前的情況。圖／翻攝臉書社團嘉義市劉厝社區發展協會
嘉義市劉厝一號公園內400多年「諸羅鳥榕王」的老榕樹被砍之前的情況。圖／翻攝臉書社團嘉義市劉厝社區發展協會
嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」老榕樹，還有立碑紀念。記者林伯驊／攝影
嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」老榕樹，還有立碑紀念。記者林伯驊／攝影
嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」的老榕樹遭砍除，現場變空空的一片。記者林伯驊／攝影
嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」的老榕樹遭砍除，現場變空空的一片。記者林伯驊／攝影
嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」的老榕樹遭砍除，現場多處留有樹根。記者林伯驊／攝影
嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」的老榕樹遭砍除，現場多處留有樹根。記者林伯驊／攝影
嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」的老榕樹遭砍除，原本傘狀樹形，變空空一片。記者林伯驊／攝影
嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」的老榕樹遭砍除，原本傘狀樹形，變空空一片。記者林伯驊／攝影
嘉義市劉厝一號公園內400多年「諸羅鳥榕王」的老榕樹被砍之前的情況。圖／嘉市劉厝社區發展協會理事長魏正城提供
嘉義市劉厝一號公園內400多年「諸羅鳥榕王」的老榕樹被砍之前的情況。圖／嘉市劉厝社區發展協會理事長魏正城提供
嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」的老榕樹遭砍除，該棵剩最後1處樹根。記者林伯驊／攝影
嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」的老榕樹遭砍除，該棵剩最後1處樹根。記者林伯驊／攝影
嘉義市劉厝一號公園內400多年「諸羅鳥榕王」的老榕樹被砍之前的情況。圖／翻攝臉書社團嘉義市劉厝社區發展協會
嘉義市劉厝一號公園內400多年「諸羅鳥榕王」的老榕樹被砍之前的情況。圖／翻攝臉書社團嘉義市劉厝社區發展協會
嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」的老榕樹遭砍除，現場多處留有樹根。記者林伯驊／攝影
嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」的老榕樹遭砍除，現場多處留有樹根。記者林伯驊／攝影
嘉義市劉厝一號公園內「諸羅鳥榕王」老榕樹昨天遭砍除。圖／翻攝臉書社團嘉義市劉厝社區發展協會
嘉義市劉厝一號公園內「諸羅鳥榕王」老榕樹昨天遭砍除。圖／翻攝臉書社團嘉義市劉厝社區發展協會
嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」的老榕樹遭砍除，現場多處留有樹根。記者林伯驊／攝影
嘉義市劉厝一號公園「諸羅鳥榕王」的老榕樹遭砍除，現場多處留有樹根。記者林伯驊／攝影

嘉義 樹枝 議員

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