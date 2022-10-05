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國慶連假何處去？台南後壁彩繪稻田迎客

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
國慶連假何處去？台南好米季將在後壁登場。圖／台南市政府農業局提供
國慶連假何處去？台南好米季將在後壁登場。圖／台南市政府農業局提供

國慶連假將至，2022台南好米季將於8日在後壁菁寮田區開幕，今年活動亮點以人氣Line貼圖「貓貓蟲咖波」結合農村元素，並以「黃、綠、紫（紅）、白」4色彩葉水稻，作為稻田彩繪圖騰，周邊田區另有大型稻草裝置藝術及稻草捲，展示稻草再利用價值，將開放至本月23日為止。

台南市政府農業局、後壁區農會今下午邀請媒體團踩點開箱，市長黃偉哲表示，台南是全國重要稻米產區之一，每年辦理好米季活動推廣，鼓勵國人食用台南國產好米。今年活動選址後壁菁寮，期望可串聯菁寮老街及俗女村等周邊景點，帶動米食銷售同時，也吸引遊客來臺南旅遊。

農業局長李建裕表示，全台水稻第一期稻作種植面積約15萬7127公頃，南市一期稻作種植面積約8401公頃，主要生產地區為白河、官田、柳營等區，後壁亦為南市主要稻米產區之一，由純淨烏山頭水庫灌溉，加上適宜土質及氣候，孕育出優質好吃台南好米。

後壁農會總幹事林怡歆說，彩繪稻田活動邁入第11年，今年以深受民眾喜愛的知名貼圖，以翠綠稻田為畫布並用4色彩稻繪製出富有農村意象的圖騰，加上周邊設置利用廢棄稻草製作的稻草捲及裝置藝術，除希望成為農村打卡景點外，也期望透過活動吸引不同族群的遊客親近大自然、走入農村，了解稻米產業文化。

農業局表示，8日活動規畫適合全家參與的集章健走活動，周邊還有咖波稻田彩繪景觀、農特產市集展售、限量在地米食品嘗、限量咖波手作DIY及咖波相見歡等活動，也有販售限量咖波聯名蘭麗越光米、越光糙米條等商品。咖波稻田彩繪景觀也將持續開放至10月23日，相關活動資訊詳見後壁區農會臉書

後壁區農會臉書專頁https://zh-tw.facebook.com/houbifarm

稻田彩繪google座標： 23.3734571, 120.3339214

國慶連假何處去？台南好米季將在後壁登場。圖／台南市政府農業局提供
國慶連假何處去？台南好米季將在後壁登場。圖／台南市政府農業局提供
國慶連假何處去？台南好米季將登場，後壁彩繪稻田迎客。圖／台南市政府農業局提供
國慶連假何處去？台南好米季將登場，後壁彩繪稻田迎客。圖／台南市政府農業局提供
國慶連假何處去？台南好米季將登場，後壁彩繪稻田迎客。圖／台南市政府農業局提供
國慶連假何處去？台南好米季將登場，後壁彩繪稻田迎客。圖／台南市政府農業局提供

台南 農會 稻米

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