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台南文旦滯消？農業局澄清早完銷 業者這樣說

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
郭姓果農倉庫今現況。圖 ／台南市政府提供
郭姓果農倉庫今現況。圖 ／台南市政府提供

台南市政府農業局表示，報載台南文旦滯銷，經查，郭姓柚農的文旦，早在秋節前9月8日已在臉書貼出已全完售，所謂滯銷情形與實際狀況不符。

郭姓柚農下午在臉書回應說，自家文旦一直以來都是「分級包裝」，9月8日臉書所稱完售，是自家網路訂購的「特級文旦禮盒」，至於其他品項文旦，當時仍有不少庫存。他也說，衷心不要衍生過多聯想與操作，浪費社會大眾資源。

台南市政府表示，雖今年文旦銷售期短，但農業局已與農委會及農會規畫數項行銷方案，且進行大果收購，各項方案總計銷售逾172萬台斤。

農業局說，依本市兩處主要產區麻豆區農會與下營區農會回報，今年市場規格內果品需求量大，甚至無法足額供應，中秋前農會即已停止接受訂購。而節後收購大果與一般送禮或食用果品不同，外界將兩者歸為同性質果品，應係誤解。

農業局說，依農糧署回應資料，今年度郭姓果農已繳大果至麻豆農會，大果也無滯銷情形，麻豆區公所今前往實地，亦無報導所稱存貨。

台南市政府出示郭姓果農秋節前文旦已完銷訊息截圖。圖 ／台南市政府提供
台南市政府出示郭姓果農秋節前文旦已完銷訊息截圖。圖 ／台南市政府提供

文旦 農會 台南

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