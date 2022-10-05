嘉市首屆幼兒園運動會 459童較勁大隊接力歡樂也緊張

嘉義市政府今天首次舉辦「幼兒園運動會」共459名幼童參賽，氣氛歡樂也有緊張，小選手較勁縮小版的大隊接力，有小朋友疑太急而「切西瓜」式跑法，讓老師哭笑不得；黃敏惠說，希望幼兒培養運動習慣，愛上運動、喜歡運動、終生運動。

首屆幼兒園運動會於東區體育館登場，項目有障礙跑、兒童標槍、立定跳遠、大隊接力，30所幼兒園所組隊報名，老師帶著孩子參與比賽，家長更是擠滿2樓看台區，雖趣味性質高，都有裁判在場，也會記錄成績。

運動項目皆為有幼童打造，大隊接力在地面圍出小跑道，每棒次皆跑1圈；兒童標槍使用軟式標槍。

市長黃敏惠說，感謝為運動會辛苦付出的老師們，以及承辦的育人國小，協辦的東吳高職、幼兒教育學會、家長會，希望從小培養運動的好習慣，擁有強健的體魄，比賽過程中學習團合作的精神，服從裁判中立的判決、及在運動場上勝不驕、敗不餒精神，塑造運動員素養。