快訊

三重警抓錯人讓他渾身傷 警政署要求新北警局長道歉、調查嚴懲

「登山女神」遭爆居檢外出與富商幽會 指揮中心：若屬實最重罰100萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎頭埤優惠來了！國慶日生日及10月11日女性免費入園

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南新化虎頭埤風景區，針對國慶日生日及10月11日女性，推出免費入園。記者謝進盛／攝影
台南新化虎頭埤風景區，針對國慶日生日及10月11日女性，推出免費入園。記者謝進盛／攝影

雙十國慶將至，台南新化虎頭埤風景區管理所今宣布，凡是10月10日生日及10月11日女性遊客，均享免費入園優惠，邀請各地遊客蒞臨踏青。

虎頭埤風景區管理所說聯合國於2012年宣布每年10月11日是為「國際女孩日」，期許世界各國都能重視女性權利，行政院也將每年10月11日訂為「台灣女孩日」，因此身為女生專屬節日，當天來趟「台灣第一水庫」的虎頭埤風景區，女生享有免費入園優惠。

而國慶日10月10日生日者也免費入園，歡迎前來賞玩，一同歡慶國家生日。

台南市長黃偉哲表示，配合新化果菜市場喬遷試營運，遊玩虎頭埤後還可順路去買當季新鮮水果，再往新化老街看仿巴洛克式建築，來一場新化深度之旅。

虎頭埤 生日 台南市長

延伸閱讀

濕涼天氣持續到雙十連假 國慶日北部及宜蘭恐跌破20度

一張圖看懂國慶連假天氣！宜蘭花蓮慎防豪雨 國慶日東北季風再增強

中職／YELLOW黃宣國慶日為悍將開球 最愛阿浪和慶寶

國慶日3天連假要來了 新竹市垃圾清運不打烊

相關新聞

嘉市府委外成果報告被控抄襲 設計師告包商竄改手繪圖

嘉義市政府12年前委外執行「嘉義市大北門地區暨驛前街區文化資產保存活化計畫」，成果報告書內1張北門地區手繪圖，遭控涉抄襲...

嘉市首屆幼兒園運動會 459童較勁 大隊接力歡樂也緊張

嘉義市政府今天首次舉辦「幼兒園運動會」共459名幼童參賽，氣氛歡樂也有緊張，小選手較勁縮小版的大隊接力，有小朋友疑太急而...

虎頭埤優惠來了！國慶日生日及10月11日女性免費入園

雙十國慶將至，台南新化虎頭埤風景區管理所今宣布，凡是10月10日生日及10月11日女性遊客，均享免費入園優惠，邀請各地遊...

看見台江遇見福爾摩沙！ 來台南這裡看畫還可抽獎

台南社大台江分校「粉彩生活繪畫班」近30名學員，4年來走訪山圳與村落，經老師許瓊朱指導，以粉彩筆為台江家鄉，留下美麗地景...

南市龜丹六二溫泉山屋向老師致敬 送泡湯券舒身心

台南市崇明國中校長陳威介年年透過每月慶生活動致贈壽星祝福小卡及賀禮，新學年度很特別，是露天湯池體驗券，要讓老師們洗去一身...

朝天宮「蔡董」參選縣議員 競總成立場面堪比媽祖遶境

北港朝天宮董事長、北港鎮民代表蔡咏鍀以無黨籍參選縣議員，今與縣議員轉戰北港鎮民代表的牽手黃美蘭成立聯合競選總部，迎請媽祖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。