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虎頭埤優惠來了！國慶日生日及10月11日女性免費入園
雙十國慶將至，台南新化虎頭埤風景區管理所今宣布，凡是10月10日生日及10月11日女性遊客，均享免費入園優惠，邀請各地遊客蒞臨踏青。
虎頭埤風景區管理所說聯合國於2012年宣布每年10月11日是為「國際女孩日」，期許世界各國都能重視女性權利，行政院也將每年10月11日訂為「台灣女孩日」，因此身為女生專屬節日，當天來趟「台灣第一水庫」的虎頭埤風景區，女生享有免費入園優惠。
而國慶日10月10日生日者也免費入園，歡迎前來賞玩，一同歡慶國家生日。
台南市長黃偉哲表示，配合新化果菜市場喬遷試營運，遊玩虎頭埤後還可順路去買當季新鮮水果，再往新化老街看仿巴洛克式建築，來一場新化深度之旅。
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