看見台江遇見福爾摩沙！ 來台南這裡看畫還可抽獎

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聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校在福爾摩沙遊艇酒店舉辦「台江建庄二百年公民美展」。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校在福爾摩沙遊艇酒店舉辦「台江建庄二百年公民美展」。記者鄭惠仁／攝影

台南社大台江分校「粉彩生活繪畫班」近30名學員，4年來走訪山圳與村落，經老師許瓊朱指導，以粉彩筆為台江家鄉，留下美麗地景，台江分校迎接建庄2百年，今起在福爾摩沙遊艇酒店舉辦公民美展，用畫說台江美麗的故事，希望文化傳承與環境永續發展。

台江分校執行長吳茂成表示，在福爾摩沙遊艇酒店支持下，共同推動公民美學，串連在地文化、人文生活、自然環境與觀光，形成跨領域的文化觀光新生活，希望更多國人及國際朋友，來到福爾摩沙遊艇酒店，看見台江之美。因此，特別為這群熱愛創作，「畫我台江」的素人畫家，實現4年來的夢想，策辦「台江建庄二百年公民美展」，展期從國慶周到明年1月8日。

老師許瓊朱說，安南區古稱台江，鼓勵同學「畫我台江」，教學上是想把在地的美景入畫，希望能因為畫出台江之美，讓全民看見台江，進而走出戶外運動、旅遊和欣賞台江風景之美。學員來自各個不同行業，其中有名學員來上課還獲得老闆支持，下課後再回公司補班2 小時，雖然少上一半的課程，仍樂此不疲。

年過80的沈金枝表示，幾年前聽執行長說可以辦畫展，自己還半信半疑，沒想到成真，這是一生中很難得的事，「原來我也可以是藝術家」，這些畫作要留給子孫，當作紀念品。學員王碧霞說，繪畫是小時候的夢想，可惜無機會學習，直到來到社大台江分校學習粉彩畫才圓夢，每當心情不平靜時，繪畫就能夠讓自己忘記一切，走在路上，開始會觀察生活周遭一切的事物，也更為敏銳。

展覽期間，福爾摩沙遊艇酒店同時舉辦住客限定人像速寫活動，於10月8、9、15、22、29日下午2點至5點於1樓摩納哥廳，提供當天酒店住客免費參加，額滿為止。另展期舉辦看展抽住宿券活動，每月抽出福爾摩沙遊艇酒店雙人房住宿券1張，只要在展場掃瞄指定QR Code填寫表單資料，並上傳本人與現場展覽作品的合照，即可參加抽獎，活動詳情請至福爾摩沙遊艇酒店官網：https://reurl.cc/zNnAA6。

台南社大台江分校在福爾摩沙遊艇酒店舉辦「台江建庄二百年公民美展」。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校在福爾摩沙遊艇酒店舉辦「台江建庄二百年公民美展」。記者鄭惠仁／攝影
台南市觀光旅遊局長郭貞慧（右一）到場為參展的學員加油。記者鄭惠仁／攝影
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台江 酒店 遊艇

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