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南市龜丹六二溫泉山屋向老師致敬 送泡湯券舒身心

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市崇明國中校長陳威介（左）將龜丹六二溫泉山房的泡湯券送給教師，由老師程嘉瑜代表接受。
台南市崇明國中校長陳威介（左）將龜丹六二溫泉山房的泡湯券送給教師，由老師程嘉瑜代表接受。

台南市崇明國中校長陳威介年年透過每月慶生活動致贈壽星祝福小卡及賀禮，新學年度很特別，是露天湯池體驗券，要讓老師們洗去一身疲倦，也為他們在疫情期間的努力表達感謝。

陳威介說，為感謝老師們對於教育的付出與辛勞，每月慶生活動都會送賀禮，去年是送湯匙與筷子的環保餐具，意涵為「搖起幸福、筷意人生」，代表學校對於老師們的關懷與感恩。今年生日小禮，也別具意義，尤其近兩年因疫情影響，老師們利用線上教學或混成教學，為孩子停課不停學所做的努力與付出，禮物更特別。

他表示，本年度獲得楠西龜丹六二溫泉山房的支持，與崇明國中一同為老師們獻上不一樣的禮物，提供露天湯池體驗券作為壽星賀禮。期望透過這份暖泉之意，讓平時為教育辛勞奉獻的師長們，舒坦身心，釋放壓力，當重回教育現場時，能滿載量能，繼續為灌注杏壇芬芳而努力。

陳威介說，六二溫泉山房位於台南市楠西區，附近群峰環繞、景致原始自然，是處世外桃源，平時忙碌的生活中，偶爾放鬆一下，至距離市區不遠的龜丹溫泉區享受舒適的溫泉，沉浸於山林間的自然風光，身心靈皆舒暢快活。

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