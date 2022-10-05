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朝天宮「蔡董」參選縣議員 競總成立場面堪比媽祖遶境

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣議員參選人蔡咏鍀（右）、北港鎮民代表參選人黃美蘭（左）今成立競選總部，縣長參選人張麗善（中）到場支持。記者黃于凡／翻攝
雲林縣議員參選人蔡咏鍀（右）、北港鎮民代表參選人黃美蘭（左）今成立競選總部，縣長參選人張麗善（中）到場支持。記者黃于凡／翻攝

北港朝天宮董事長、北港鎮民代表蔡咏鍀以無黨籍參選縣議員，今與縣議員轉戰北港鎮民代表的牽手黃美蘭成立聯合競選總部，迎請媽祖神尊坐鎮，百人簇擁齊喊「進喔！進喔！」場面堪比媽祖遶境，十分熱鬧，蔡咏鍀提出愛鄉親重情義6大政見，國民黨雲林縣長參選人張麗善也到場支持。

張麗善說，已在北港鎮投入超過21億元，改善交通網、治水、農水路等基礎建設，也提升社會福利，雖然雲林財政困難，但她上任後改善財政紀律，已還債68億元，希望蔡咏鍀當選後，在議會做縣府後盾、支持預算，也祝蔡咏鍀伉儷選代表、選議員，一定成功。

張麗善也說，蔡咏鍀把朝天宮做到「頂港有名聲、下港有出名」，也分靈到海外許多國家，人脈、影響力相當大，由鎮民代表轉戰縣議員可說是游刃有餘、眾望所歸；黃美蘭在縣議員任內表現很好，相信她帶著議員的經驗，可將鎮民代表會扶植的很好，絕對能夠勝任。

蔡咏鍀說，「有時候縣府做不到的，他也能夠做到」，在擔任朝天宮董事長時與海內外朋友廣結善緣，未來希望將大北港地區帶向國際，所以這次帶著很大的抱負參加選舉，希望能將眾多香客帶進水林、口湖，帶動大北港地方發展，往後成果是大家共同努力的，希望跟大家一起創造歷史。

雲林縣議員參選人蔡咏鍀、北港鎮民代表參選人黃美蘭今成立聯合競選總部，鑼鼓喧天場面堪比遶境。記者黃于凡／翻攝
雲林縣議員參選人蔡咏鍀、北港鎮民代表參選人黃美蘭今成立聯合競選總部，鑼鼓喧天場面堪比遶境。記者黃于凡／翻攝
雲林縣議員參選人蔡咏鍀、北港鎮民代表參選人黃美蘭今成立競選總部，鑼鼓喧天場面堪比遶境。記者黃于凡／翻攝
雲林縣議員參選人蔡咏鍀、北港鎮民代表參選人黃美蘭今成立競選總部，鑼鼓喧天場面堪比遶境。記者黃于凡／翻攝
雲林縣議員參選人蔡咏鍀、北港鎮民代表參選人黃美蘭今成立競選總部，鑼鼓喧天場面堪比遶境。記者黃于凡／翻攝
雲林縣議員參選人蔡咏鍀、北港鎮民代表參選人黃美蘭今成立競選總部，鑼鼓喧天場面堪比遶境。記者黃于凡／翻攝

北港朝天宮 議員 張麗善

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