農產初級加工拚外銷 8產品上架日本通路

行政院農業委員會農糧署協助農產初級加工產品拓展外銷通路，今年輔導6家業者於10月上旬陸續將茶葉、茶包、果乾等8項產品在日本通路上架，拓展國產優質農產新市場。

農糧署今天上午在台南市玉井區聯興農產品初級加工場舉辦「農產品初級加工產品輸日首航記者會」，宣布8項產品於10月上旬陸續上架日本北海道旭川市觀光產物情報中心、道之驛及富良野NATULUX飯店、農民市集等4間觀光地區實體通路，並於自然屋、樂天等2家線上跨境電商同步販售。

農糧署長胡忠一致詞表示，這次外銷日本除2種愛文芒果乾、有機野放蜜香GABA烏龍茶（包）、有機野放柑橘蜜香紅茶（包）、有機牛蒡煎茶及芭樂乾等單一包裝農產初級加工產品外，更製作符合送禮市場的愛文芒果乾禮盒販售，盼更貼近在地文化，深耕日本消費市場。

胡忠一表示，農糧今年度運用多項輔導措施及資源投入，強化農產品初級加工場外銷能量，以愛文芒果乾為例，原料須使用來自外銷供果園且具產銷履歷驗證果品，並透過調查研究日本消費者對果乾截切大小的偏好，輔導加工產線生產符合需求且衛生安全產品。

胡忠一指出，此外，並重新調整產品包材設計、標示及國際條碼規格，建立「成分展開書」（原物料清單）及「製造工程圖」（加工流程）等出口必要資料，以符合日本當地食品及相關法規規範，於產、製、銷各面向健全農產品初級加工場體質。

農糧署資料指出，農產品初級加工場管理辦法於民國109年發布施行，協助以國產原料小規模加工的農民及農民團體取得農產品初級加工場登記證，迄今全國已有36家取得登記證，登記納管制度不僅可保障產品衛生安全，並增加產品上架海內外通路機會，提高農產附加價值與農民收益。