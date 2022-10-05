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台南好創意！海廢竹子再生成為文創好物

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區龍崗國小學生實作海洋竹炭擴香石，建立海洋保護的觀念。圖／台南市南區公所提供
台南市南區龍崗國小學生實作海洋竹炭擴香石，建立海洋保護的觀念。圖／台南市南區公所提供

台南市南區區公所向海洋致敬，結合在地青年及企業，以四鯤鯓海岸拾得海廢材料為發想，開發出海洋竹炭擴香石，今天與在地龍崗國小合作舉辦海廢再生體驗課程，透過手作體驗，讓學童製作海洋竹炭擴香石，從實作中建立海洋保護的觀念。

區長蕭琇華表示，南區是牡蠣養殖的集散地，據統計每年台南沿海廢棄的蚵棚竹架有近5000公噸，養蚵期結束後須投入大量經費處理廢棄蚵架，從拆解到運送至焚化爐，不僅耗日費時更會產出大量的廢棄物，加上一些破損的竹子漂流在海中或海灘，對海洋景觀影響甚大。今年在海洋委員會的挹注下，公所從資源再利用的角度發想，與合作團隊棠風國際、台灣整合防災工程技術顧問公司及海人整合行銷工作室共同討論，設計出這次的海洋竹炭擴香石。

製作的方法很簡單，將蚵架廢棄竹子清潔整理，燒製成為竹炭後磨製成細粉狀，與石膏粉混合包裝成材料包，製作時先加入適量的水，讓原料變成膏狀，再倒入模具中等待凝固成型，脫模後的成品利用壓克力塗料上色，滴入精油後可散發香氣，就成了手工專屬的彩繪擴香石，將原本廢棄的竹子變成美化生活的文創好物。

蕭琇華說，此次結合海洋學校龍崗國小辦理體驗課程，讓師生一起動手製作海洋竹炭擴香石，更具意義，未來希望推廣到更多校園，讓此次發想能作為海洋保育課程的教材，或熟齡學習使用的手作課程。相關資訊請參閱FB粉絲專頁「趣鯤鯓找回海洋之心」。

台南 文創 蚵棚

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