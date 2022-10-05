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相依為命家人遭巨變 台南民代媒合愛心助2弱勢童挺難關

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員陳怡珍媒合東葉家族助弱勢，捐贈大光國小兩名弱勢變故家庭。圖／陳怡珍提供
台南市議員陳怡珍媒合東葉家族助弱勢，捐贈大光國小兩名弱勢變故家庭。圖／陳怡珍提供

台南市議員陳怡珍媒合東葉家族愛心，今天前往大光國小捐助兩名弱勢變故家庭，由葉昰忻代表東葉家族，將募集到的愛心傳遞出去，讓社會充滿良善的力量，期待能幫助學童早日脫離艱困的生活。

陳怡珍表示，大光國小兩名弱勢變故家庭個案，生活狀況十分辛苦。其中一對雙胞胎因家人陸續染疫確診Covid-19，多次進出醫院，家中賴以為生的便當店也一度歇業，3個月前甫確診的外公，近期因大量出血昏迷診斷出胃癌末期，被送入加護病房，即將拔管，家庭頓失經濟支柱，急需實質協助。

而另一名學童家庭狀況複雜，幼年曾被繼父家暴長達3年，目前與母親和外公同住、相依為命，僅靠母親在便利超商工作的收入維生，但其母突然遭逢嚴重車禍，面部重創、主動脈破裂，一度昏迷不醒，現仍在加護病房觀察，醫生評估至少需採用流質飲食1年，醫療費用初估20餘萬，經濟狀況堪憂。感謝東葉家族及相關企業的愛心捐贈，期盼能達到拋磚引玉功效，喚起更多人關懷社會上各個角落。

東葉家族葉昰忻指出，包含東葉家族、永慶安南飛鴻團隊志工團、五十建設、鋐昱建設等相關企業不定期都會舉辦愛心公益活動，此次募集經費與物資，認捐給鹿耳社區低收入戶獨居老人、康黃金慈善愛心協會公益捐贈、安順國小弱勢家庭捐贈等，因尚有餘款3萬7201元，透過陳怡珍媒合發放給需要幫助的大光國小，把愛心送出去。

愛心 獨居老人

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