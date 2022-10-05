嘉市府委外成果報告被控抄襲 設計師告包商竄改手繪圖

嘉義市政府12年前委外執行「嘉義市大北門地區暨驛前街區文化資產保存活化計畫」，成果報告書內1張北門地區手繪圖，遭控涉抄襲朱姓設計師作品；朱的家人說，承包計畫的洪雅文化協會將原作者簽名抹去，惡意侵權，提告違反著作權法。市府表示，發文圖書館先下架此報告書。

文化局指出，幾個月前接獲陳情，有邀陳世岸前來討論，初步檢視確實有疑慮，先請收藏這份報告書的嘉市圖書館，及外縣市公共圖書館都暫時下架；當時契約也明定，有侵害第3人合法權益時，廠商應負擔法律責任，待司法調查出爐再決定處置方式。

朱姓設計師丈夫陳世岸說，妻子多年前受嘉市人文關懷協會委託，替嘉義舊監藝術季繪製的「舊監廣角鏡－嘉義市文化觀光導覽地圖」，卻遭洪雅文化協會抹去原作者手寫文字，竄改為「洪雅文化協會繪製」、標題改成「大北門地區街角故事屋地圖」，用於承攬56萬的大北門地區暨驛前街區文化資產保存活化計畫委託案。

陳世岸先前公布的兩圖對照，指出版權為朱姓設計師所有，但洪雅協會未經同意，盜圖、竄改標題、塗改作品，惡意侵害著作權。

陳世岸說，原本友人都勸和，經聯繫洪雅協會，卻「盜圖裝沒事」，才向市府陳情，上月他當告訴代理人，向地檢署自訴，提告洪雅協會、此計畫主持人孫崇傑、協同主持人余國信違反著作權法91、92條，昨天首度接受檢察事務官訊問，案情不便再多說。