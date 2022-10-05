快訊

18歲以上可接種次世代疫苗了！施打族群擴大 下周二開打

最小重症個案！4天前媽媽檢驗陽性 男嬰出生1天即確診

沒高端！日本開放自由行 認可疫苗新增科興、國藥等5款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／誰能搭這部「龍貓公車」？ 林內鄉民告訴你

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林林內鄉長參選人邱世文邀藝師打造手繪龍貓公車總部。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉長參選人邱世文邀藝師打造手繪龍貓公車總部。記者陳苡葳／攝影

11月26日九合一選舉倒數51天，下屆重返參選雲林林內鄉長的縣議員邱世文，競選總部10月8日正式運作，結合全球知名動畫「龍貓」為畫風的「公車總部」未演先轟動，今首度「開箱」吸引近百地方老少搶先打卡拍照。

邱世文說，許多影迷因「龍貓」而愛上日本卡通電影，此次為讓政見更貼近民眾，結合來自中部大學美術及設計學系學生沈沛晴、呂螢諭、魏均穎、劉乃綺、李彥君、姚沛妤、周子涵、黃怡融等人，進行為期1個月的手繪工程，今完工啟用。

手繪師沈沛晴說，此次彩繪公車是團隊首度嘗試，相當新奇也抱持盡善盡美心情施作，除車頭有「龍貓」頭像，搭配栩栩如生的車體、內部鋪上草皮打造清新氛圍，結合文字政見發表，親民風格大受地方歡迎，非常欣喜。

邱世文說，參政拚政見也拚創意，他希望跳脫傳統思維，以更具親和力的方式規畫並落實政見願景，公車總部也將延伸其服務精神，串接龍過脈步道等鄉內知名景點，優化幸福巴士站點，服務鄉民和遊客。

邱世文說，公車總部10月8日正式開放，當日前來拍照打卡並按讚分享者，可獲1只造型可愛的龍貓布偶。

出沒雲林林內的龍貓公車總部內部清新明亮，結合參選人邱世文的文字政見，展現其親民作風。記者陳苡葳／攝影
出沒雲林林內的龍貓公車總部內部清新明亮，結合參選人邱世文的文字政見，展現其親民作風。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉長參選人邱世文（右1）邀藝師打造手繪龍貓公車總部今首度「開箱」。記者陳苡葳／攝影
雲林林內鄉長參選人邱世文（右1）邀藝師打造手繪龍貓公車總部今首度「開箱」。記者陳苡葳／攝影

公車 手繪 九合一選舉 雲林縣選舉 2022大選

延伸閱讀

解決新竹縣市、竹科交通 沈慧虹今發表「135」交通政策

台南社宅 綠批謝龍介政見複製貼上 藍回「掛0是事實」

影／重陽敬老金加碼 藍綠屏東市長參選人互槓引戰

侯友宜團隊批只會抄政見 林佳龍反駁：我有很多創新政策

相關新聞

嘉市府委外成果報告被控抄襲 設計師告包商竄改手繪圖

嘉義市政府12年前委外執行「嘉義市大北門地區暨驛前街區文化資產保存活化計畫」，成果報告書內1張北門地區手繪圖，遭控涉抄襲...

朝天宮「蔡董」參選縣議員 競總成立場面堪比媽祖遶境

北港朝天宮董事長、北港鎮民代表蔡咏鍀以無黨籍參選縣議員，今與縣議員轉戰北港鎮民代表的牽手黃美蘭成立聯合競選總部，迎請媽祖...

台南好創意！海廢竹子再生成為文創好物

台南市南區區公所向海洋致敬，結合在地青年及企業，以四鯤鯓海岸拾得海廢材料為發想，開發出海洋竹炭擴香石，今天與在地龍崗國小...

相依為命家人遭巨變 台南民代媒合愛心助2弱勢童挺難關

台南市議員陳怡珍媒合東葉家族愛心，今天前往大光國小捐助兩名弱勢變故家庭，由葉昰忻代表東葉家族，將募集到的愛心傳遞出去，讓...

台南東興洋行 10月7日起展出19世紀珍貴玻璃版照片

台南市定古蹟原德商東興洋行10月7日（本周五）起推出《洋行舊事‧玻光顯影～重現十九世紀台南‧安平歷史與珍貴影像特展》，首...

影／誰能搭這部「龍貓公車」？ 林內鄉民告訴你

11月26日九合一選舉倒數51天，下屆重返參選雲林林內鄉長的縣議員邱世文，競選總部10月8日正式運作，結合全球知名動畫「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。