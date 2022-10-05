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影／誰能搭這部「龍貓公車」？ 林內鄉民告訴你
11月26日九合一選舉倒數51天，下屆重返參選雲林林內鄉長的縣議員邱世文，競選總部10月8日正式運作，結合全球知名動畫「龍貓」為畫風的「公車總部」未演先轟動，今首度「開箱」吸引近百地方老少搶先打卡拍照。
邱世文說，許多影迷因「龍貓」而愛上日本卡通電影，此次為讓政見更貼近民眾，結合來自中部大學美術及設計學系學生沈沛晴、呂螢諭、魏均穎、劉乃綺、李彥君、姚沛妤、周子涵、黃怡融等人，進行為期1個月的手繪工程，今完工啟用。
手繪師沈沛晴說，此次彩繪公車是團隊首度嘗試，相當新奇也抱持盡善盡美心情施作，除車頭有「龍貓」頭像，搭配栩栩如生的車體、內部鋪上草皮打造清新氛圍，結合文字政見發表，親民風格大受地方歡迎，非常欣喜。
邱世文說，參政拚政見也拚創意，他希望跳脫傳統思維，以更具親和力的方式規畫並落實政見願景，公車總部也將延伸其服務精神，串接龍過脈步道等鄉內知名景點，優化幸福巴士站點，服務鄉民和遊客。
邱世文說，公車總部10月8日正式開放，當日前來拍照打卡並按讚分享者，可獲1只造型可愛的龍貓布偶。
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