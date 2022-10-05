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台南捷運深綠線啟動可行性研究 明年可完成送中央核定

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南捷運深綠線路線示意圖。圖／交通局提供
台南捷運深綠線路線示意圖。圖／交通局提供

串聯南科和沙崙綠能學城的台南捷運深綠線進入可行性研究，台南市交通局辦理規劃顧問團隊遴選作業，今天完成訂約議價程序，深綠線可行性研究將於11月正式啟動，預計明年可完成研究成果，並依相關程序提送中央審議、核定，期能早日完成深綠線捷運建設，以滿足南科、沙崙雙核心二地交通運輸及沿線區域發展需求。

交通局長王銘德表示，即將啟動規畫的深綠線將行經歸仁、新化、新市及善化等行政區，不僅可紓緩南科、高鐵上下班尖峰時刻交通量，更可進一步強化府城、南科及沙崙三核心鏈結，藉由捷運建設導入TOD發展，打造科技廊帶同步帶動地方繁榮。

捷運工程處表示，為加速捷運規畫進度，捷工處在中央經費補助到位前即著手準備招標前置作業，經費到位後立即辦理相關行政程序並遴選規畫團隊，後續將以最精簡時間完成可行性研究規畫成果，過程中也會透過說明會方式蒐集在地民眾相關意見以完善規畫內容，預計可在明年完成可行性研究成果，並依相關程序提送中央審議、核定，以期捷運深綠線建設早日完成、實現。

王銘德說，捷運路網攸關台南未來的長遠發展，在交通局團隊歷經3年努力下，南市捷運整體路網終於在今年3月獲中央核定並分優先及遠期路網二階段推動執行，市長黃偉哲非常重視南科及沙崙的未來發展，指示在既有的優先路網第一期藍線、藍線延伸線、綠線及紅線的基礎上，再加入連結府城、沙崙、南科等3地的深綠線及黃線以完善捷運路網，目前台南市優先路網共規畫6條路線，共計99.4公里。

捷運 南科 台南

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