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國慶焰火在嘉義！ 無人機嚴禁入管制區 違者依法裁罰
2022國慶焰火10日晚上將在嘉義故宮南院重磅登場，縣府估計縣治特區周邊將湧入30萬人潮，考量活動當天人潮眾多，基於維安及民眾安全考量，縣府已在活動周邊新增禁止從事遙控無人機飛航活動的區域及時間，縣府表示，違規將依法裁罰，情節重大者將沒入遙控無人機。
建設處表示，禁止從事遙控無人機飛航活動時間自10月10日中午12時起至晚上23時止，禁止活動區域及公告請參考如圖。
嘉義縣政府為確保當天所有活動順利進行，避免未依規定申請或民眾操作不當影響活動展演，現場嚴禁空拍機飛行拍攝，縣府也將以運動空拍機攔截器等設備進行監測及干擾，查獲違反規定者，將依「民用航空法」第118條之2第2項規定，禁止活動並處以3萬元以上15萬元以下罰鍰；情節重大者，並得沒入遙控無人機。
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