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雲林透天厝裂兩半…變成「透風厝」住戶嚇到只敢睡一樓客廳

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林透天厝裂兩半，疑鄰近工地施工不慎，住戶今集結抗議。記者黃于凡／攝影
雲林透天厝裂兩半，疑鄰近工地施工不慎，住戶今集結抗議。記者黃于凡／攝影

雲林縣斗南鎮僑真里蔡姓民眾指控，緊鄰住家的工地疑未做好施工防護，導致周圍住宅地基流失、嚴重龜裂，3層樓透天厝從中間裂成兩半，變成透光、透風厝，住戶嚇到只敢睡在一樓客廳沙發，今天集結數十人到工地前舉白布條抗議，盼營造公司還他們一個安全的家。

蔡姓住戶說，工地今年初開始施工，興建地下1層、地上10層的建築物，自從工地開始挖土，她家就逐漸傾斜、地基流失，房子從中間裂成兩半，與建商協調後，建商請她自行拆除樓梯，才能檢查受損程度；拆除後發現1樓到3樓有一條連續大裂縫，房子已經傷筋傷骨，希望建商不要只做一次性修補，若後續施工導致房子再次開裂，建商都要負起修繕責任。

蔡姓住戶表示，已與建商協調2個月無下文，只叫包工頭來評估，第三方公證鑒定師來看3次都未告知結果，協理到門口後也沒有進去看，陳請書2周前送到縣府就石沈大海，她要求建商立即停工，負責人出面到調解委員會調解、簽署文件以示負責，還他們一個安全的家。

雲林工區許姓協理說，目前鑑定結果還在結構技師那裡，公司秉持敦親睦鄰的態度，有心處理，已提出植筋、內外加鐵板、加設6米C型鋼、地磚補強、樓梯恢復等修繕工法；建設處副處長鄭峯明說，已接到陳情書，昨已請營造公司繳交鑒定報告，後續將依鑒定結果處理。

雲林透天厝裂兩半，變成透風厝，住戶今集結工地門口抗議。記者黃于凡／攝影
雲林透天厝裂兩半，變成透風厝，住戶今集結工地門口抗議。記者黃于凡／攝影
雲林透天厝裂兩半，營造公司請住戶將樓梯拆除檢查房屋受損程度，現在只能搭鐵梯上下樓。記者黃于凡／攝影
雲林透天厝裂兩半，營造公司請住戶將樓梯拆除檢查房屋受損程度，現在只能搭鐵梯上下樓。記者黃于凡／攝影
雲林透天厝由1樓到3樓裂成兩半，變成透風厝，住戶今集結抗議。記者黃于凡／攝影
雲林透天厝由1樓到3樓裂成兩半，變成透風厝，住戶今集結抗議。記者黃于凡／攝影
雲林3層樓透天厝裂兩半，疑鄰近工地施工不慎，住戶今集結抗議。記者黃于凡／攝影
雲林3層樓透天厝裂兩半，疑鄰近工地施工不慎，住戶今集結抗議。記者黃于凡／攝影

雲林 透天厝 建築

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