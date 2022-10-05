新玩法！ 九九重陽9時9分到台南挑戰山海圳國家綠道

台南社大台江分校及小台江河流讀書會推動山海圳國家綠道有成，吸引許多山友及愛旅遊民眾，挑戰從台南海拔零走到玉山的山、水之路，昨天來自宜蘭的陳姓男子和家人、同學選定九九重陽9時9分從台江四草湖出發，以12天完成挑戰。

台南社大台江分校與小台江河流讀書會從16年前呼籲守護河川，倡議種樹築道、整治河川汙染，營造山海圳國家綠道，每年5月第1個星期日舉辦台江水日，從台江騎單車到烏山頭水庫，經市府重視並公私協力，闢設從嘉南大圳四草湖出海口到烏山頭的山海圳綠道。

台江分校執行長吳茂成2年前也呼應聯合報70周年願景，建立從台江到玉山，進而連結雲林濁水溪線及嘉南大圳北線的山海圳國家綠道。受到疫情暫無法出國影響，此路線已吸引許多山友、車友及愛旅遊的民眾挑戰。

其中從台南四草湖出發，可純走路或配合單車到烏山頭水庫，然後再以走路方式，從烏山頭走到曾文水庫，再循古道走至玉山的路線最具挑戰性，由導遊帶領走此路線的絡繹不絕。

來自宜蘭的陳姓男子與家人愛健行，他說，之前只是一堆人在健行，但走出興趣，腳力也愈走愈好，北部重要路線都走過。有次閱讀千里步道這本書，獲知有從零海拔走到玉山的山海圳國家綠道，決定和家人接受挑戰，並選定九九重陽9時9分出發。

他表示，首日是資格考，走了10多公里到史博館，心情好又快樂，今天要走到烏山頭水庫，然後上曾文溪水庫，往玉山邁進，要以12天走完。由於國境將開放，接下來規畫走德國萊茵河支流莫瑟爾河古道，此條古道是因戰爭而開闢，長達3百多公里，沿路是葡萄園、古堡，未來還要走朝聖之路。