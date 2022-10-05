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新玩法！ 九九重陽9時9分到台南挑戰山海圳國家綠道

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
來自宜蘭的陳姓遊客與家人、同學挑戰山海圳國家綠道。圖／吳茂成提供
來自宜蘭的陳姓遊客與家人、同學挑戰山海圳國家綠道。圖／吳茂成提供

台南社大台江分校及小台江河流讀書會推動山海圳國家綠道有成，吸引許多山友及愛旅遊民眾，挑戰從台南海拔零走到玉山的山、水之路，昨天來自宜蘭的陳姓男子和家人、同學選定九九重陽9時9分從台江四草湖出發，以12天完成挑戰。

台南社大台江分校與小台江河流讀書會從16年前呼籲守護河川，倡議種樹築道、整治河川汙染，營造山海圳國家綠道，每年5月第1個星期日舉辦台江水日，從台江騎單車到烏山頭水庫，經市府重視並公私協力，闢設從嘉南大圳四草湖出海口到烏山頭的山海圳綠道。

台江分校執行長吳茂成2年前也呼應聯合報70周年願景，建立從台江到玉山，進而連結雲林濁水溪線及嘉南大圳北線的山海圳國家綠道。受到疫情暫無法出國影響，此路線已吸引許多山友、車友及愛旅遊的民眾挑戰。

其中從台南四草湖出發，可純走路或配合單車到烏山頭水庫，然後再以走路方式，從烏山頭走到曾文水庫，再循古道走至玉山的路線最具挑戰性，由導遊帶領走此路線的絡繹不絕。

來自宜蘭的陳姓男子與家人愛健行，他說，之前只是一堆人在健行，但走出興趣，腳力也愈走愈好，北部重要路線都走過。有次閱讀千里步道這本書，獲知有從零海拔走到玉山的山海圳國家綠道，決定和家人接受挑戰，並選定九九重陽9時9分出發。

他表示，首日是資格考，走了10多公里到史博館，心情好又快樂，今天要走到烏山頭水庫，然後上曾文溪水庫，往玉山邁進，要以12天走完。由於國境將開放，接下來規畫走德國萊茵河支流莫瑟爾河古道，此條古道是因戰爭而開闢，長達3百多公里，沿路是葡萄園、古堡，未來還要走朝聖之路。

首日盡地主之誼，陪伴而行的吳茂成表示，陳姓男子一家人及同學共10人，第1天先到海尾朝皇宮、溪頂寮保安宮上香，剛好昨天是太子爺生，有廟會活動，氣氛不一樣，而九九重陽出發也特別有意義。他也帶這些遊客探訪老厝，介紹台江內海文化路徑，認識前人如何引曾文溪灌溉農田及引水入魚塭，也到溪頂寮吳家豆花品嘗美味豆花，老闆知道是來走山海圳國家綠道，還免費招待咖啡，展現台南人的熱情，傍晚走到國家歷史博物館的希望之丘。

來自宜蘭的陳姓遊客與家人、同學挑戰山海圳國家綠道，昨天傍晚來到史博館希望之秋。圖／吳茂成提供
來自宜蘭的陳姓遊客與家人、同學挑戰山海圳國家綠道，昨天傍晚來到史博館希望之秋。圖／吳茂成提供

台江 烏山頭水庫 台南

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