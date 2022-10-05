善用青創補助獎勵 嘉縣大學生創業圓夢

中正大學學生創立的「食凡商號」及嘉義大學學生成立的「有種創造工作室」，以獨特的創意，今年獲嘉義縣青創補助獎勵計畫，從校園團隊到成立商號，創業夢成真。縣長翁章梁表示，青年的創意與創新是城市進步的關鍵，透過縣府資金的挹注、媒合相關創業資源及輔導陪伴等創業服務的提供，讓更多青年能留嘉、返鄉創業。

「食凡商號」負責人黃麒峯表示，食凡是由中正大學學生共同創業，以「嚴選在地食材，堅持食材誠信」的理念所創立的南台灣捲餅品牌。食凡跳脫墨西哥捲餅的框架，以新鮮清爽的健康理念與墨西哥經典味道融合，突破墨西哥捲餅給人「太重口味」的刻板印象，鎮店口味是由Q彈餅皮，加上特製青檸香飯、雞腿排、蔬菜、當季蔬果、優格等製成的台式墨西哥捲餅。

「有種創造工作室」是由2名嘉大學生吳威融及蕭宇恒共同創立，主要為舉辦「諸羅祭」等音樂祭活動。負責人吳威融表示，期待「諸羅祭」帶領大眾認識好音樂，更透過音樂讓大家更認識嘉義這塊土地，並為音樂祭創造更多不同的可能，也為在地打造專屬的音樂祭品牌。

縣長翁章梁表示，青年的創意與創新是城市進步的關鍵，縣府鼓勵年輕學子勇於創業，支持青年創業，打造友善創業環境，縣府將協助具發展潛力的青創事業安穩在地扎根，透過縣府資金的挹注、媒合相關創業資源及輔導陪伴等創業服務的提供，讓更多青年能留嘉或是返鄉創業，一同攜手合作打造更好的「嘉」鄉。

勞青處長陳奕翰說，青年團隊熱情有活力，「有種創造工作室」8月份在中央廣播電台民雄分台日式招待所舉辦第三屆音樂祭，湧入了約8千5百人流參與，是嘉義縣今年最有種最任性的音樂祭活動；「食凡商號」透過青創補助計畫加速公司運營方向確立，目前月均營業額已突破30萬元，臉書累計超過2千名粉絲。