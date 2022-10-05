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準備筆記！台南舉辦「我心目中的米其林美食」網路票選

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南樂活市集名攤超星海選「我心中的米其林」網路票選活動開跑，還可以參加抽獎。圖／台南市府提供
台南樂活市集名攤超星海選「我心中的米其林」網路票選活動開跑，還可以參加抽獎。圖／台南市府提供

台南市府推出「台南樂活市集名攤超星海選－我心中的米其林」網路票選活動，樂活名攤總計有50攤參加，樂活市場30處市集參加，市長黃偉哲鼓勵民眾每日為你喜歡的市場及名攤投票，就可以參加抽獎將好康帶回家。

黃偉哲表示，台南素有「美食之都」稱號，市民朋友心目中喜歡的台南美食，有很多是私房美食，都在街頭巷弄間，雖然之前未能獲得米其林青睞順利「摘星」，但在台南人心中，都有屬於自己心目中的美食米其林，尤其在傳統市場內更是藏龍臥虎，有著許多隱藏版美食等著大家一起來發掘，值得大家一來再來。

南市府為振興傳統市場商機，10月1日起至10月23日，推出台南樂活市集名攤超星海選活動，歡迎喜歡美食的民眾來票選，只要上網推薦覺得最棒的市場與攤位，就有機會抽中超商禮券跟菜市場商品兌換券及限定T恤。

市場處長陳豪吉表示，趁著國慶雙十節連假推出「台南樂活市集名攤超星海選-我心中的米其林」海選活動，邀請來到台南旅遊的民眾可依照CP值、現代感、舒適度、懷舊性、最道地等多種評比項目，選出心目中最TOP的傳統市場。

另外，市場處也嚴選全市公有市場中的50家特色攤商開放票選，有排隊店家、美食部落客推薦、年輕人最愛、懷舊味道、五星名攤等等，琳瑯滿目，投票同時還能勤做筆記，把名店好攤通通藏進口袋名單。

經發局長陳凱凌指出，近年南市府推動傳統市場轉型，引進創新經營理念，市場硬體設備煥然一新，擺脫陰暗老舊的刻板印象，更把在地文化與攤位特色結合，展現新鮮感，隨著疫情漸趨緩，經發局持續辦理活動振興市場，包括快閃券發放及市場小旅行活動，都受到市民正面肯定，現配合年度樂活市集名攤評選活動，加碼規畫網路票選活動，上網票選自己心目中台南特色傳統市集與名攤，參加投票就有抽獎機會。

觀旅局長郭貞慧表示，南市府行銷即南美食不遺餘力，因應《米其林指南》首次來台南進行評鑑，觀旅局辦理多場業者分享會，邀請多位主廚分享上榜秘笈，舉辦「台南米其林占星嘉年華」，邀請民眾推薦心目中的台南米其林美食，還有各式美食慶典，如七股海鮮節、台南炸雞節、府城漢堡節、關子嶺溫泉美食節等，受到大家熱情支持。本次與經發局市場處合作，行銷推廣市場隱藏版在地美食，把市民心中第一名的在地美食名單分享出來，展現美食之都在地市場美食魅力。

台南樂活市集名攤超星海選活動即日起開跑，民眾到指定活動網頁註冊會員、登入帳號，填寫相關資料後，就能選擇支持的市場及攤商，按下愛心符號就完成投票，活動期間每天都有一次投票機會，每次上限可投20票，10月底再抽出幸運得主，有超商禮券、菜市場商品兌換券500元等獎項。

台南樂活市集名攤超星海選「我心中的米其林」網路票選活動開跑，還可以參加抽獎。圖／台南市府提供
台南樂活市集名攤超星海選「我心中的米其林」網路票選活動開跑，還可以參加抽獎。圖／台南市府提供
台南樂活市集名攤超星海選「我心中的米其林」網路票選活動開跑，還可以參加抽獎。圖／台南市府提供
台南樂活市集名攤超星海選「我心中的米其林」網路票選活動開跑，還可以參加抽獎。圖／台南市府提供
台南樂活市集名攤超星海選「我心中的米其林」網路票選活動開跑，還可以參加抽獎。圖／台南市府提供
台南樂活市集名攤超星海選「我心中的米其林」網路票選活動開跑，還可以參加抽獎。圖／台南市府提供
台南樂活市集名攤超星海選「我心中的米其林」網路票選活動開跑，還可以參加抽獎。圖／台南市府提供
台南樂活市集名攤超星海選「我心中的米其林」網路票選活動開跑，還可以參加抽獎。圖／台南市府提供
台南傳統市場內隱藏許多小吃美食。圖／台南市府提供
台南傳統市場內隱藏許多小吃美食。圖／台南市府提供

台南 米其林

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