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地方創生結合故宮文創在嘉扎根 最接地氣院長創外溢效應
國立故宮博物院文物、文創商品世界知名，故宮南院在嘉義縣，國慶焰火將在故宮南院園區外施放，在故宮院長吳密察、縣長翁章梁支持下，縣府人力發展所推動「地方創生與故宮文創計畫」，培訓人才結合故宮與在地元素，開發文創商品，是全國各縣市第一個與故宮合作的文創計畫。
國慶是故宮生日，故宮南院2015年底開幕後，被批未創造文創產業及外溢效應，院長吳密察接地氣，過去擔任國史館長，人力發展所長郭凱迪是他的機要秘書，後吳密察接故宮院長，與郭凱迪推動全國首創「地方創生×故宮文創」計畫。
郭凱迪說，從2020年底開始，人發所與故宮合作，在院長吳密察支持下，推出「地方創生×故宮文創」計畫，除輔導機制，透過計畫申請故宮「品牌授權」，授權權利金（簽約金）50萬元還可全免。
嘉縣目前已有布袋高跟鞋教堂承意咖啡，成為縣內第一家故宮商品承銷商，也有10多家業者獲得故宮「圖像授權」製作產品，例如「大林慢城發展協會」、「大林好」特產禮盒。至於參與條件較高的「品牌授權」聯名方式，預計年底前將有廠商提案完成。
郭凱迪說，人發所近期邀請吳密察前往布袋、民雄、新港、大林、鹿草等鄉鎮訪視或座談，希望有更多業者結合在地特色與故宮元素，投入文創商品開發，藉由故宮國際知名度，讓世界看見嘉義縣。
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