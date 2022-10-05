神父募款建水廠紀念碑重見天日 飲水思源傳愛逾半世紀

天主教聖言會傳教士百歲人瑞神父陳錫洵在嘉義縣中埔鄉中埔村蓋教堂傳教，為改善村民缺水之苦，1963年向西德援外慈善組織募款建自來水廠。神父4年前過世，教友倡議重修紀念碑，感動水公司第五區管理處、雲科大老師及文史工作者，出錢出力，修復塵封逾半世紀飲水思源紀念碑。

紀念碑位在水公司竹崎營運所中埔坪配水池場，中埔鄉誌記載神父募款蓋水廠故事，有時任教廷駐華大使賈西迪由陳神父陪同參觀水廠老照片，紀念碑在圍牆水溝旁，逾半世紀，碑文斑駁。

營運所發包改建圍牆，讓紀念碑露出，雲科大產業科技學士學位學程教師鄭傑文、采木士山房修復師周志明及文史工作者吳世傑、林宥辰聯手修復，用毛刷清除青苔，拿藥劑清潔碑體，一周後噴青苔生長抑制劑，修復完成，紀念碑重見天日。

碑文如下：「中埔地勢高亢水源缺少，雖不乏井池，但飲水時感不敷，益以開鄉設治人口激增，飲水問題更日趨嚴重，其影響居民生活與公共衛生者至深且鉅，近年來地方人士數謀建設自來水廠，終為財力所限未能實現。

適天主教聖言會來此開堂佈道，本悲憫飢溺之精神，慨允助成，旋向西德外援委員會捐得新台幣45萬元，大款有著，乃組會共策進行，繼得嘉義縣政府補助新台幣19萬元，中埔鄉公所補助新台幣18萬元及各機關團體與用戶等捐輸，總計得款新台幣88萬元，恰如所需。

52年11月15日興工，至本年4月10日，歷時5月始告完成，至此中埔與石一帶困厄解除，居民生活獲得改善，此雖云人謀，亦實由天成也，中埔自來水籌建委員會謹識，中華民國53年4 月10日山東呂寶光書。」