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獲贈「揮汗為民」金門高粱 模範清潔人員：太有意義了

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
環保署全國模範清潔人員表揚今天下午在台南市舉行，共有102人受獎。圖／台南市環保局提供
環保署全國模範清潔人員表揚今天下午在台南市舉行，共有102人受獎。圖／台南市環保局提供

環保署全國模範清潔人員表揚今天下午在台南市舉行，全國環保署副署長沈志修頒獎表揚102位模範清潔人員，感謝他們為為維護環境的付出與犧牲。市長黃偉哲除向獲獎者道賀，也邀請大家多停留一些時間，暢遊台南、品嘗小吃。

環保署副署長沈志修指出，全國有3萬多名清潔人員，只有102人接受表揚，他感謝每名默默為環境付出的清潔隊員，長期不懈地堅守工作崗位，形容清潔人員平常在各角落默默付出，雖然不常被發現，但猶如七里香的小白花，散發出令人難忘的清香。

黃偉哲感性地說，「你們身上髒了，但環境清潔了」，表揚是心意，多虧有你們，大家才能享有乾淨整潔的環境，對你們的付出，內心充滿了感激，無限感佩。

台南市環保局今年主辦全國模範清潔人員表揚活動，在環保署支持下，以清潔隊為民服務為主題，向金門酒廠訂製「111年度全國模清潔人員」紀念高梁酒。瓶身有「揮汗為民」的圖案，有受獎者說，「這份紀念禮品，太有意義了」。

台南市環保局共有6名清潔人員榮獲全國模範清潔人員，分別為永康區陳美慧、東區吳秀惠、安南區周素真、麻豆區林益豐、將軍區黃筱琳、新營區黃翠霞。

永康區陳美慧每天以樂觀的心情上班，擔任廚餘車隨車人員期間，從不抱怨廚餘酸臭難聞或清運費力，她認為當一天和尚就要好好的敲一天鐘，與其有時間抱怨不如思考將工作做好，從工作中找到成就感。分派在掃地班時因需載大掃把騎車，日積月累發生網球肘症狀，於是利用下班時間設法改良掃把，重量減輕，也更好清掃，同事受她影響，不少人也動手調整自己專屬的掃地工具，以增加工作效率。

東區吳秀惠觀察力細微，曾於清晨執行掃地勤務時，聽到水流聲，左右上下查看，發現有一戶住宅牆壁水流不止，循水痕抬頭發現一直有水流下，研判是頂樓漏水，立即按門鈴通知民眾。對方事後特別打電話到區隊致謝，謝謝環保局有熱心的清潔隊員，否則後果難以設想。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年全國模範清潔人員獲贈1瓶瓶身有「揮汗為民」圖案的金門高粱酒。圖／台南市環保局提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
今年全國模範清潔人員獲贈1瓶瓶身有「揮汗為民」圖案的金門高粱酒。圖／台南市環保局提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南 環保署

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