嘉縣朴子市長選舉 綠營無黨參選人爭論建設市民有無感

民進黨嘉義縣朴子市長參選人涂建軒，今天批評爭取連任朴子市長吳品叡，執政4年，讓市民無感，公共建設有缺失；吳品叡回應，第一個4年，讓很多市民有感，建設不是可立即完成的。

涂建軒表示，朴子防汛倉庫花費930萬完工，設計規畫跟原先不同，現在做起來只是一個遮雨棚，而鐵支路公園多次動工停工，造成市民運動不便利，完工後的公園幾乎雷同，涂建軒直指，吳品叡執政的市公所規畫能力與效率，都嚴重不足。

涂建軒指出，大鄉集會所工程延宕4年，第一次沒建照就發包給廠商，廠商等不到建照就提早解約，讓市公所用公帑去賠償，另外朴子殯儀館沒建照，花80幾萬補建照，且殯儀館還是違建，批吳浪費納稅人的錢。

朴子市公所回應，涂建軒也看見每一個建設有多麽不容易，所說的每一項建設，從爭取到經費，到執行，要符合國家法規，要符合環境保護條件，要符合所有的規範條件，都是不容易的過程。

吳品叡感謝市公所同仁的努力，她說，在擔任市長第一個4年，就讓很多市民有感，但很多建設，不是可以立即完成的，就像中央執政總說，建設至少要10年、20年。

朴子市公所指出，近年原物料價格上漲，影響工程進度，甚至停工重新發包，請勿於選舉期間，刻意攻擊抹煞地方的基礎建設。