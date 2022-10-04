麥寮港攻防戰...綠抨擊「芭樂票」 藍：理解能力堪憂

雲林縣麥寮國際工商港計畫連日來成為藍綠縣長參選人攻防焦點，民進黨參選人劉建國競選總部今質疑，國民黨參選人張麗善所提政績「麥寮港改制為國際工商港」魚目混珠，對外宣稱已通過環評，實是「設置天然氣接收站」的環評通過，2件事混為一談怒轟「天大芭樂票」；縣府新聞處長羅楚東回應，麥寮港因應國家政策落實煤轉氣，縣府與經濟部及開發單位達成協議，除配合設置天然氣LNG接收碼頭，也將同步開發公用碼頭，特定團隊的批評曝露對政策內涵缺乏理解能力，強調「麥寮港沒有跳票問題，只有劉建國團隊不斷跳針的烏龍指控」。

環保署針對麥寮港做出限期開發裁示，劉建國競選總部發言人張維崢今提出環保署環評報告指出，2027年興建的是「設置天然氣接收站」並非工商港，其環評僅對「設置天然氣接收站」一事進行環境影響評估，其餘港口問題及環評大會均未過問。

議員許留賓說，麥寮港設置天然氣接收站確需進行環評，但與麥寮港工業專用港的類別無關，且依該港口主管單位經濟部工業局現行法規，無論為工業專用港或工業專用碼頭，僅能「供該產業園區內使用之」，工業區內進駐廠商依規定不得有商業行為，產業創新條例中也明文規定「工業專用港或工業專用碼頭，不得供該產業園區以外之使用」，港口改制顯然是虛晃。

羅楚東表示，麥寮港南公用碼頭配合雲林離島式基礎工業區內（新興區、台西區、麥寮區）廠商的進出口需求，原規畫開發10船席，環保署8月25日專案小組會議結論變更為4船席，包括1座天然氣LNG接收碼頭及3座公用碼頭，並要求通過後必須限期開發。