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麥寮港攻防戰...綠抨擊「芭樂票」 藍：理解能力堪憂

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府推動麥寮港改制為國際工商港，因應國家政策落實煤轉氣，縣府與經濟部及開發單位達成協議，除配合設置天然氣LNG接收碼頭，也將同步開發公用碼頭。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府推動麥寮港改制為國際工商港，因應國家政策落實煤轉氣，縣府與經濟部及開發單位達成協議，除配合設置天然氣LNG接收碼頭，也將同步開發公用碼頭。圖／雲林縣政府提供

雲林縣麥寮國際工商港計畫連日來成為藍綠縣長參選人攻防焦點，民進黨參選人劉建國競選總部今質疑，國民黨參選人張麗善所提政績「麥寮港改制為國際工商港」魚目混珠，對外宣稱已通過環評，實是「設置天然氣接收站」的環評通過，2件事混為一談怒轟「天大芭樂票」；縣府新聞處長羅楚東回應，麥寮港因應國家政策落實煤轉氣，縣府與經濟部及開發單位達成協議，除配合設置天然氣LNG接收碼頭，也將同步開發公用碼頭，特定團隊的批評曝露對政策內涵缺乏理解能力，強調「麥寮港沒有跳票問題，只有劉建國團隊不斷跳針的烏龍指控」。

環保署針對麥寮港做出限期開發裁示，劉建國競選總部發言人張維崢今提出環保署環評報告指出，2027年興建的是「設置天然氣接收站」並非工商港，其環評僅對「設置天然氣接收站」一事進行環境影響評估，其餘港口問題及環評大會均未過問。

議員許留賓說，麥寮港設置天然氣接收站確需進行環評，但與麥寮港工業專用港的類別無關，且依該港口主管單位經濟部工業局現行法規，無論為工業專用港或工業專用碼頭，僅能「供該產業園區內使用之」，工業區內進駐廠商依規定不得有商業行為，產業創新條例中也明文規定「工業專用港或工業專用碼頭，不得供該產業園區以外之使用」，港口改制顯然是虛晃。

羅楚東表示，麥寮港南公用碼頭配合雲林離島式基礎工業區內（新興區、台西區、麥寮區）廠商的進出口需求，原規畫開發10船席，環保署8月25日專案小組會議結論變更為4船席，包括1座天然氣LNG接收碼頭及3座公用碼頭，並要求通過後必須限期開發。

縣府結合鄰近的台西產業園區優勢，因應地方環境及需求發展，設立產製銷一條龍及冷鏈倉儲加工免稅專區，讓縣境內進出口工商貿易都能使用公用碼頭進行轉運，因此藉設置LNG接收碼頭及公用碼頭開發，讓入區廠商能進行進出口，也能帶動離島工業區經貿發展及就業機會。

民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部今質疑國民黨雲林縣長張麗善「麥寮港改制為國際工商港」政見跳票。記者陳苡葳／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部今質疑國民黨雲林縣長張麗善「麥寮港改制為國際工商港」政見跳票。記者陳苡葳／攝影

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