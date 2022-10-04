虎尾將打造水岸都市 水利署國際競圖創舉首獎5千萬元

水利署不單只再治水，最近全力推展建構水環境，選擇虎尾糖廠旁的北港溪連結市街水岸整體規畫，首次採取國際競圖方式，廣邀國際治理水城市的專家共同競標，經評比入圍前3名今天在虎尾糖廠受獎，都市里人規畫團隊榮獲首獎，獎金達5千1百萬元，水利署強調，這是國內河岸治理的創舉，將以4.5億元把虎尾打造成充滿生命力的水岸都市。

今天國際競圖頒獎由水利署長賴建信主持，立委蘇治芬、劉建國、台灣設計研究院副院長林鑫保、特有生物保育中心主任楊嘉棟到場觀禮。這次國際競圖由荷蘭還地於河計畫官員Ingwer de Boer、新加坡大學教授王才強、故宮副院長黃永泰等13位國內外生態、水利、景觀專家組成評審團，水利副署長曹華平任召集人。

評審團對國內外競圖作品經審慎評比，入圍前3名分別為都市里人規畫設計團隊榮獲首獎；第2名黎明工程團隊；第3名綠波國際環境設計團隊；分獲5千1百萬元、120萬元、80萬元獎金，各團隊負責人也以影片簡介，從水利調查到水城規畫，每件作品均令人感動。

獲首獎的都市里人團隊表示，這次邀請荷蘭知名水利城市專家參與，整合水網路、生態鏈、縫合水與生活場域、活躍魅力地景等4大策略設計出「虎尾水塘場」，包括安慶圳、酒精槽遺址設置水花園及林間濕地生態島、河濱公園及平和湖，串成水網絡，連結糖廠鐵道、生態單車道及洪氾步道等人文路徑，打造文化休閒的水岸都市。

劉建國強調因應極端氣候治水應要「順水而為」才能展現城市的水（美）和生命韌度，虎尾一旦完工將成為水都標竿。蘇治芬也分享20年在地治水經驗，認為打破傳統治水觀，創造人、水和平共處的水環境才是王道，感謝水利署願走進時代前端，透過國際競圖提升治理條件，值得鼓勵。