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虎尾將打造水岸都市 水利署國際競圖創舉首獎5千萬元

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
獲得首獎的都市里人團隊作品。記者蔡維斌／攝影
獲得首獎的都市里人團隊作品。記者蔡維斌／攝影

水利署不單只再治水，最近全力推展建構水環境，選擇虎尾糖廠旁的北港溪連結市街水岸整體規畫，首次採取國際競圖方式，廣邀國際治理水城市的專家共同競標，經評比入圍前3名今天在虎尾糖廠受獎，都市里人規畫團隊榮獲首獎，獎金達5千1百萬元，水利署強調，這是國內河岸治理的創舉，將以4.5億元把虎尾打造成充滿生命力的水岸都市。

今天國際競圖頒獎由水利署長賴建信主持，立委蘇治芬、劉建國、台灣設計研究院副院長林鑫保、特有生物保育中心主任楊嘉棟到場觀禮。這次國際競圖由荷蘭還地於河計畫官員Ingwer de Boer、新加坡大學教授王才強、故宮副院長黃永泰等13位國內外生態、水利、景觀專家組成評審團，水利副署長曹華平任召集人。

評審團對國內外競圖作品經審慎評比，入圍前3名分別為都市里人規畫設計團隊榮獲首獎；第2名黎明工程團隊；第3名綠波國際環境設計團隊；分獲5千1百萬元、120萬元、80萬元獎金，各團隊負責人也以影片簡介，從水利調查到水城規畫，每件作品均令人感動。

獲首獎的都市里人團隊表示，這次邀請荷蘭知名水利城市專家參與，整合水網路、生態鏈、縫合水與生活場域、活躍魅力地景等4大策略設計出「虎尾水塘場」，包括安慶圳、酒精槽遺址設置水花園及林間濕地生態島、河濱公園及平和湖，串成水網絡，連結糖廠鐵道、生態單車道及洪氾步道等人文路徑，打造文化休閒的水岸都市。

劉建國強調因應極端氣候治水應要「順水而為」才能展現城市的水（美）和生命韌度，虎尾一旦完工將成為水都標竿。蘇治芬也分享20年在地治水經驗，認為打破傳統治水觀，創造人、水和平共處的水環境才是王道，感謝水利署願走進時代前端，透過國際競圖提升治理條件，值得鼓勵。

賴建信除感謝台糖和縣府的合作，並指出治理河川不再只是防洪治水，將結合鄰近城市創造更美麗的水城，兩年前總統蔡英文應計畫重要推手的立委蘇治芬到虎尾糖廠視察後，指示治水全面升級，未來將引進荷蘭經驗，注入景觀美學融合在地產業、城市、生態建造水岸城市新面貌，虎尾將以4.5億元開發北港溪、安慶圳、平和滯洪池3大主題，預算由中央提供，預定115年完工。

荷蘭水專家提供諸多治理意見，期讓虎尾水都市計畫更完善。記者蔡維斌／攝影
荷蘭水專家提供諸多治理意見，期讓虎尾水都市計畫更完善。記者蔡維斌／攝影
水利署首度以國際競圖方式，將以4.5億元對雲林虎尾北港溪展開水都市治理計畫，一番競逐最後由都市里人團隊獲將5千1百萬元獎金。記者蔡維斌／攝影
水利署首度以國際競圖方式，將以4.5億元對雲林虎尾北港溪展開水都市治理計畫，一番競逐最後由都市里人團隊獲將5千1百萬元獎金。記者蔡維斌／攝影
目前雜草叢生的虎尾糖廠旁北港溪河岸，將打造成完善的水岸之城。記者蔡維斌／攝影
目前雜草叢生的虎尾糖廠旁北港溪河岸，將打造成完善的水岸之城。記者蔡維斌／攝影
國際競圖頒獎典禮逐一說明各角逐者的作品，每件作品規畫的細緻，讓全場來賓看了十分感動。記者蔡維斌／攝影
國際競圖頒獎典禮逐一說明各角逐者的作品，每件作品規畫的細緻，讓全場來賓看了十分感動。記者蔡維斌／攝影
水利署打破傳統治水，首度以國際競圖方式將對虎尾糖廠旁的北港溪河段展開水都市治理計畫。記者蔡維斌／攝影
水利署打破傳統治水，首度以國際競圖方式將對虎尾糖廠旁的北港溪河段展開水都市治理計畫。記者蔡維斌／攝影

治水 國際競圖

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