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獲前瞻補助4635萬 台南學甲3條主要道路將進行「路平」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府爭取前瞻計畫經費4635萬元進行學甲區3條道路改善，預計10月中旬進場施作。圖／工務局提供
台南市府爭取前瞻計畫經費4635萬元進行學甲區3條道路改善，預計10月中旬進場施作。圖／工務局提供

台南市府爭取營建署核定補助4635萬元，辦理溪北學甲區市道171線(三連路、中正路)及174線(中山路)道路改善工，預計10月中旬進場施作，工期約7個月，工務局表示，施工期間行經該路段時，請依工區指示牌提前改道或減速慢行，以避免交通壅塞。

工務局表示，市道171線(三連路、中正路)及174線(中山路)為學甲市區主要聯外幹道，交通流量大，日積月累今多處路面已老化龜裂，部分路段人行道也老舊破損、道路排水不良，影響行車品質及用路人安全；經市府積極爭取中央前瞻計畫經費，今年獲得補助進行道路與周邊環境改善工程。

工務局指出，學甲區市道171線及174線改善工程，總長度約3.8公里，工程包含既有綠帶整治、新建側溝約200公尺、人行道改善長度約250公尺，路基改善及路面刨鋪等作業，各管線單位配合人手孔蓋下地共345座。

工程預計10月中旬至12月中旬先行施作174線(中山路)綠帶整治及路面刨鋪工作，接續在12月中旬至明年4月中旬進行171線(中正路)人行道鋪面及新建側溝作業、4月中旬至5月中旬施作171線(三連路及中正路)路面刨鋪作業。

人行道 台南

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