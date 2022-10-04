國慶焰火在嘉義下午2點交管 遊覽車、計程車臨停看這篇

2022國慶焰火在嘉義，交通管制資訊成為全台民眾最關心的焦點；當天下午2點至晚上11點進行交管；大型遊覽車及計程車可臨停，於縣政府至縣議會前的祥和一路東、西段，讓民眾先下車穿過府前廣場，就能邊逛太子大道400攤市集，走抵達故宮南院賞國慶焰火。

國慶焰火當日交通管制，從下午2點開始進行車輛管制及實施行人徒步區；縣府指出，車輛管制範圍，包含故宮大道(太子大道至小槺榔一路)、嘉58線、嘉57線部分路段、嘉59線部分路段、嘉46線、太子大道、博愛路等路段。

2022國慶煙火在嘉義，當日車輛管制區及行人徒步區範圍。圖／嘉義縣政府提供

行人徒步區，包含故宮大道（博學路至太子大道路口）、健康路、太子大道、信義二路、博愛路等範圍，指揮中心將視現場交通狀況，提前或延後解除管制，請用路人配合管制，並提早規畫改道路線。

嘉議縣政府建議替代道路資訊如下：1.往東及往西，建議改走縣道168線。2.往北，縣道168線接縣道157線或台37線。3.往南，縣道168線接台37或嘉45線，相關道路管制及行人徒步區請參考圖表。

縣政府為方便民眾開車前往，請上「2022國慶焰火在嘉義」專區官網，從「即時交通資訊」可即時查詢，當天17處停車場車位現況；也能從專區網站，了解最新消息、展區資訊、即時交通資訊、旅遊推薦、最佳觀賞點等訊息。

針對「遊覽車及搭計程車」旅客，嘉義縣政府規畫遊覽車及計程車的臨停與停車場位置；縣府表示，為讓大型遊覽車及計程車臨停更方便，安全上下車，於嘉義縣政府至嘉義縣議會前的祥和一路東、西段，規畫民眾下車臨停服務區，待民眾下車完，大型遊覽車則可往嘉義區監理所停放車輛。