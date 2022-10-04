台南歸仁區地籍圖重測 清出53筆未登錄地將登記為國有

台南市歸仁區地籍圖重測作業已經辦理完成，重測成果即日起至10月28日在歸仁地政事務所公開閱覽，所有權人可在公告期間，攜帶標示變更結果通知書及身分證明文件前往歸仁地政公告場閱覽，也可透過網際網路在「重測便民服務查詢系統」查詢重測結果。

歸仁地政事務所主任楊文松表示，今年辦理歸仁區歸仁南段共計土地2251筆，面積186.24 公頃，除部分土地因界址爭議尚未完成重測程序外，完成重測程序辦理結果公告共計2230 筆，提醒所有權人攜帶重測結果通知書及身分證，踴躍前往公告場閱覽重測結果，確保自身權益。

市府指出，地籍圖重測除可以有效釐整地籍資料、節省所有權人申請鑑界費用負擔外，於重測期間可一併清理地籍，清理後若發現未登記土地，地籍圖重測後即登記為國有，今年度重測區共清理出53筆未登錄土地，透過地籍圖重測的過程，清查釐清地籍，更確保公私產權，增進南市土地利用。

地政局長陳淑美表示，今年度地籍圖重測更優化檢核機制，重測區內的每筆土地，都由專業測量團隊參酌土地位置、舊圖坵形及現況使用情形，逐筆與歷史土地複丈及原地籍圖資核對，過程中，除進行套繪分析，也由地政事務所召開會議進行檢核，使測量成果更合理精確。此外，重測後每個界址點均有坐標值，辦理土地鑑界、指定建築線或核發土地使用分區證明，更加快速便捷。

歸仁地政所表示，為了方便民眾查詢、閱覽，公告場除上班日外，例假日也照常開放，重測結果公告場上班服務時間為上午8時至12時，下午1時30分至5時30分；例假日服務時間為上午8時至12時，下午12時30分至4時30分。