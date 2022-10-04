守護黑琵、候鳥與綠道 台南台江志工反對砍樹種電

台南市政府大力推綠電，去年利用南區清水路旁人行道設置太陽能光電，深獲稱許，最近也利用安南區海尾路兩旁人行道要種電，但台江流域志工認為此區種植600棵行道樹，未來是林蔭大道，若在此種電，未來勢必要砍樹，而且破壞候鳥棲息環境，呼籲停止施工。

海尾社區居民指出，台江流域志工最近幾周，發現海尾路綠道有不明施工，卻找不到施工看板，不知在做什麼，經四處打聽，才知道是要種電，目前人行道已經布滿H型鋼，由於道路沿線種植近6百棵行道樹，一旦搭架種電恐遭砍除，在地居民都反對市府砍樹種太陽能板。

海尾路綠道於2015年植樹，由當時賴清德市長主持通車典禮，成為海尾村示範綠道，目前這些苦楝樹、水黃皮已經綠意成蔭，十分美麗，其中還有罕見的白色楝樹，已成民眾散步運動最佳去處。特別是從海尾路綠道散步時，還可以看見玉山美景，冬天候鳥季時，黑面琶路還飛會來這裡的魚塭棲息覓食，美麗的風景，成為國家綠道旅客最喜歡的景點之一。

在地鄉親及台江流域志工憂心，市府工務局在海尾路綠道兩側施作太陽能板，未來為了怕影響日照發電，恐會藉修樹名義，逐漸矮化、砍除兩側行道樹，美麗綠道望玉山地景，也會消失不見，未來長達3 公里的太陽能板，反光也會影響到黑面琶鷺棲息覓食，破壞環境生態。

工務局表示，尾路是連結省道台17線與台17甲線的重要幹道，也是植有特殊白色苦練樹的綠道，市府配合綠能政策辦理「109年度台南市道路人行道設置太陽光電發電系統標租案」，提供能源開發廠商於人行步道上方設置太陽光電發電設備，是台南市綠能發展與人行環境提升的結合。

為避免太陽能設施影響既有道路，同時為確行道樹生長，市府絕不允許砍除樹木發展綠能，並要求施工廠商若有樹木修剪需求，需依照「台南市樹木修剪施工要領」辦理，聘請具市府工務局核發合格證照專業修剪人員進行修剪，在施工前更需經過市府同意方可執行。