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83歲獨居翁病危轉院 意外與失散家人團聚
嘉義縣海區的83歲王先生日前腹痛難耐，到鄰近醫院就診，發現胃穿孔合併廣泛性腹膜炎，經連絡後輾轉到部立嘉義醫院；由於他獨居，社工陪同下接受外科醫師張書豪手術將胃穿孔縫合，短短一周王先生已恢復健康，平安出院。王先生感動說，沒想到因病危轉院，反而輾轉使失散多年的家人能再次團聚，回想起住院至今的經歷也覺得感慨萬千；他不斷感謝社工及醫療團隊的協助。
據了解，王先生的病況較為複雜，不立即手術不然會有生命危險，但聯絡了鄰近的數家醫院，都因醫療量能不足而婉拒收治，只好送到距離稍遠的部立嘉義醫院。
部立嘉義醫院指出，聯絡轉院的途中，部嘉醫院外科醫師張書豪先充分了解情況，啟動團隊預備好手術室，王老先生到急診後，隨即緊急手術將胃穿孔縫合，術後再由各專科協助調整內科用藥，短短1周內，他已恢復健康，可下床活動自如，已平安出院。
而王先生長年獨居無家屬，除了社工陪同手術， 王先生住院過程中，社工不放棄透過許多社區資源，找到他失聯已久的外地手足，親友聽到王先生住院，馬上表示要從北部南下來帶他出院返家。
張書豪表示，即使病患年邁，經過審慎評估也有機會開刀且復原良好，嘉義醫院致力提升老年病患的手術安全，希望藉由更好的醫病溝通及更先進的手術技術，讓高齡長者遇到疾病時，能更安心接受治療也更迅速恢復健康。
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