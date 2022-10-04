台南400年前大員市鎮 考古挖出當時的街屋

台南在2024年建城滿400周年，近期進行一系列的考古挖掘，希望展現古城更多風貌，台南市文化資產管理處與成大考古所合作，最近又在安平劍獅埕挖掘到台灣最早興建的大員市鎮的街屋與清代金門館遺構等，文資處表示，未來將向文化部爭取補助，展示這些考古成果。

荷蘭人在1624年於目前安平古堡的位置興建熱蘭遮城後，1630年起陸續在東側形成大員市鎮，而大員與台灣在荷語中發音類似，大員也被認為是台灣名稱的由來，而大員市鎮在400年間經過朝代更迭，但規模沒有太大的變化，仍保持原來街廓的形貌。

成大考古所等單位近期陸續在安平古堡與大員市鎮周邊進行考古挖掘，有不少新的出土，其中大員市鎮部分，3年前就在石門國小北側發現市鎮北緣的牆基，最近在市鎮南緣也有新發現。

文資處表示，目前在安平劍獅埕發現荷蘭與清代等不同時期的建築遺構，其中荷治時期部分，經過專家多次會勘，認為與成大建築系副教授黃恩宇「從〈1643年熱蘭遮市地籍登錄簿〉探討17世紀台灣熱蘭遮市鎮的城市空間與街屋建築」的研究成果相吻合，發現兩棟背靠背當時街屋的牆基。

而清代遺構部分，經比對史料研判則疑似為金門館。金門館是清代實行班兵制度時，由輪流來台駐守的班兵以部隊為單位所建造，作為供奉同鄉神明、聯誼聚會的會館。原安平地區共有5處這樣的會館，包含閩安館、提標館、海山館、金門館、烽火館，目前僅有海山館留存，並指定為市定古蹟，現發掘出疑為金門館之遺構。

在17世紀的地層中發現以大量的血蚶及少量碎蚵殼、紅磚作為鋪面的做法，可能是荷蘭時代文獻所提及的工法。另也發現來自日本九州的肥前燒卡拉克瓷、肥前燒宣明款瓷器等，說明當時安平地區已與日本往來貿易，可能為荷蘭時代，也或與日本關係密切的鄭氏政權有關。

此外，同樣在17世紀的地層中，竟然有通常發現於新石器中晚期的「玉錛」，且經拉曼光譜檢測其成份與花蓮豐田閃玉相同，為此次發掘增添了神祕性。據成大考古所表示，可能是當時的人發現而收藏的古物。其他還有日治時期興建的安平舊市場遺蹟等。