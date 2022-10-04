路殺、野狗群威脅 環團：加速台南龍崎地質公園規畫

今天是世界動物日，龍崎地質公園及自然保留區生態保育經調查，公園內生態豐富，因近年來動物路殺頻傳、野狗群大量繁殖威脅，台南社大今與龍崎牛埔惡地地質公園志工團呼籲，加速此區規畫，保護淺山生態環境。

台南社大關注龍崎地質公園及自然保留區生態保育，除培力公民科學家社群做生態觀察與教育外，並設置紅外線自動相機記錄生態。經過兩年調查，記錄到龍崎地質公園內有水鹿、食蟹?、穿山甲、大冠鷲、草鴞等保育類動物，哺乳類有6科8種，鳥類則有32科61種，顯示此區域生態非常豐富。

台南社大環境小組研究員陳泰豪表示，「世界動物日」是世界各地共同發起的促進動物福利權益運動，希望可以促成各國合作，幫助世界上的動物創造更美好的世界。為此，台南社大公民科學家社群協助培力龍崎牛埔惡地地質公園志工團，進行生態調查知能的培訓。從觀察動物足跡、排遺、覓食行為，及紅外線自動相機的設置、超音波探測器材的使用學習等，記錄區域內動物的生長狀況。

志工從足跡發現，龍崎淺山近年來野生犬群的數量增加速度極快，許多以往固定記錄到的珍貴保育類動物行動足跡幾乎都被野狗腳印取代，紅外線相機也記錄到尾巴遭攻擊受傷斷尾的穿山甲影像，懷疑是受到犬隻的攻擊。因此希望公部門協助宣導，呼籲不要隨意放養或餵養野狗，以減少保育類動物受到攻擊。

另龍崎野生動物也常會穿越182線道，在地居民也記錄到穿山甲等野生動物遭到路殺，希望可以增設警示牌，呼籲路過車輛可以減慢行車速度，避免路殺意外的發生。

龍崎牛埔惡地地質公園志工團余靖奕說，龍崎淺山地區除有美麗、特殊的惡地地質地景外，珍貴的野生動物資源也是地方所重視的保護重點，希望政府可以更積極加速對於地質公園及自然保留區的經營與保育規畫。如民眾關心龍崎生態保育的議題，希望對於龍崎想要有更深度的認識，也可與「龍崎牛埔惡地地質公園志工團」接洽，在地志工樂意為大家做導覽的服務。