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李俊俋催生「嘉畫」畫刊 挖掘嘉義特色

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
民進黨嘉市長參選人李俊俋（右）今天發布贊助的「嘉畫」月刊創刊號。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉市長參選人李俊俋（右）今天發布贊助的「嘉畫」月刊創刊號。記者林伯驊／攝影

民進黨嘉義市長參選人李俊俋贊助打造「嘉畫」畫刊，今天偕總編輯李明璁、黨籍市議員蔡文旭發表，拍攝大量嘉市街景、訪談樹木園的保全及林聰明沙鍋魚頭等；李俊俋說，畫刊內容沒提他個人，希望挖掘、串聯嘉義的人跟生活，他政見也都朝打造韌性永續城市，努力讓城市永續下去。

李俊俋指出，洛克菲勒基金會（Rockefeller Foundation）提出的城市韌性框架，包含健康與福祉、經濟與社會、基礎設施和環境、領導和策略，在嘉市常聽到永續城市口號，其實沒符這些框架，是他努力方向。

李俊俋也說，例如嘉市公共運輸比例很低、人口一直流失等，甚至永康恐會在2年內追過嘉市，他會用不同角度、思維，透過結合文化、旅遊、產業，為城市打造永續的生命力。

曾獲金鼎獎、學者李明璁說，嘉畫創刊號主題為「野生嘉義」，就如同政治人物掃街拜票走入大街小巷，他們團隊租機車去採集、田調、訪談，遇到人就聊天，內容很「野生」，就像嘉市樹木園保全黃國松說「即使無法自由選擇工作，至少個人可以選擇如何面對工作」，呈現最真實的嘉義人。

李明璁介紹，嘉畫的封面是在地人熟悉的長頸鹿，封底則是在嘉義公園拍攝，好像走入陳澄波畫作，裡面許多嘉義的人、生活、美，讓在地人會有感，可在傳統生態前提上，打造城市的永續經營方向。

李明璁也說，創刊號印製2萬份，歡迎在嘉義免費索取，目前已規畫3期，第2期想要談安居樂業，在嘉義「起家」的概念，會有本地人繼承家業、或離家返鄉、外地人到嘉義起家故事。

不過雖李俊俋出資，內文完全不見選舉活動或政見；李說，政治可以非常不一樣，選舉也可以非常不一樣，刊物重點在嘉義的生活；印製2萬份，徵求擺放餐廳、咖啡廳，也會小規模派報，民眾有興趣歡迎到競總索取。

民進黨嘉市長參選人李俊俋贊助的「嘉畫」月刊創刊號，今天發表，總編輯李明璁（右）、市議員蔡文旭（左）出席。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉市長參選人李俊俋贊助的「嘉畫」月刊創刊號，今天發表，總編輯李明璁（右）、市議員蔡文旭（左）出席。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉市長參選人李俊俋贊助的「嘉畫」月刊創刊號，今天發表，總編輯李明璁。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉市長參選人李俊俋贊助的「嘉畫」月刊創刊號，今天發表，總編輯李明璁。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉市長參選人李俊俋今天發布「嘉畫」月刊創刊號，總編輯李明璁（見圖）介紹封面照。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉市長參選人李俊俋今天發布「嘉畫」月刊創刊號，總編輯李明璁（見圖）介紹封面照。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉市長參選人李俊俋今天發布「嘉畫」月刊創刊號，總編輯李明璁（見圖）介紹封底照片。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉市長參選人李俊俋今天發布「嘉畫」月刊創刊號，總編輯李明璁（見圖）介紹封底照片。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉市長參選人李俊俋（中）今天發布贊助的「嘉畫」月刊創刊號。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉市長參選人李俊俋（中）今天發布贊助的「嘉畫」月刊創刊號。記者林伯驊／攝影

李俊俋 李明璁 2022大選 嘉義市選舉

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