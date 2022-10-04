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南市愛在重陽！ 「愛‧回家」關心長輩零距離

聯合報／ 記者鄭惠仁／即時報導
台南市教育局家庭教育中心製作「祖孫去哪兒『愛‧回家』」線上宣導短片，喚醒大家陪伴祖父母的重要性。記者鄭惠仁／翻攝
台南市教育局家庭教育中心製作「祖孫去哪兒『愛‧回家』」線上宣導短片，喚醒大家陪伴祖父母的重要性。記者鄭惠仁／翻攝

今天是重陽節，台南教育局家庭教育中心特別製作「祖孫去哪兒『愛‧回家』」線上宣導短片，並搭配辦理抽獎活動，希望藉由影片發人深省的內容，喚醒大家了解陪伴祖父母的重要性。

台南市家庭教育中心表示，「伴」是此次宣導短片的主要元素，「祖孫去哪兒『愛‧回家』」影片邀請3對祖孫真人演繹不同世代間的互動，影片中無論20歲的糖糖或是31歲的阿睿、8歲的豈豈，都是驚覺與祖父母的疏離感日增，阿公阿嬤日漸消沉落寞，又回想起長大後在互動上疏於陪伴或流於不耐煩，因而決定用彼此的興趣拉近距離，讓祖孫之間的愛無論年紀都再次連結，透過祖孫共遊及共學歷程，感受因相聚帶來的美好回憶與幸福。

市長黃偉哲表示，祖父母是家庭的重要資產及最大的後盾，也是家中穩定的支持力量，希望透過此次祖孫互動溫馨短片的宣傳，拉近家庭成員間的距離。

教育局長鄭新輝指出，為表達對長輩的關懷與祝福，南市家庭教育中心推出「祖孫去哪兒『愛‧回家』」短片，提醒大家及時珍惜與祖父母陪伴的時光，民眾只要到Youtube輸入關鍵字「祖孫去哪兒『愛‧回家』」（https://youtu.be/y51j_ptFWZ0）即可線上觀看，並歡迎大家轉傳分享。

家庭教育中心主任張冰嫈表示，未來將持續推廣家庭教育不同的議題，透過宣導短片提升民眾有關家庭教育相關知能；本次另有抽獎活動，詳情請上台南市家庭教育中心FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/tainanfamily）查詢。

父母 台南 教育局

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