雲林草嶺石壁森林療癒季 竹林五感體驗名額限量

雲林隱藏版避暑勝地草嶺石壁，位於3縣交界，有雲嶺之丘、木馬古道、五元二角等絕美秘境，雲林縣政府在10月14日至16日舉辦「2022草嶺石壁森林療癒祭」，結合在地「竹」特色，推出芳療、瑜珈、頌缽等森林療癒工作坊，也舉辦特色市集、闖關遊戲，為活動增添趣味，也有免費接駁車可搭乘。

草嶺石壁森林療癒季第1、3天由尼爾之籟、高雄鼓道場、伴山腰創辦人周眉吟、肯園資深芳療講師River、瑜伽老師渱棠、森林療癒師林家民等療癒品牌及森林療癒師，以頌缽音頻、芳香療法、瑜珈結合竹林五感體驗，開辦深度森林療癒工作坊，每場3小時，費用750元，附贈葷食餐盒，限20人報名，額滿為止。

活動第2天最好玩，結合在地農特產品舉辦特色市集、闖關遊戲，也有免費竹林療癒五感體驗，由林務局森林療癒師親自設計竹林療癒五感體驗活動，早上10點起，共有4梯次，每梯次1小時、限量20人，走入森林、竹林用五官感受，體驗正念呼吸的能量，找回專注力。