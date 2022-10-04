快訊

遭爆性騷霸凌下屬如土皇帝 原能會主委5大聲明回應了

台南建城400年安平溯源 出土疑似荷據及清領遺構

中央社／ 台南4日電

台南即將迎來建城400年，考古團隊近期挖堀安平劍獅埕，發現疑似荷據時期大員市鎮街區遺構及清領金門館遺構，已展開調查，堪稱是歷史溯源重大斬獲。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，1624年荷蘭人在台南市安平古堡處興建熱蘭遮城，讓台灣登上世界舞台，如今台南即將迎來建城400年，考古團隊陸續在安平石門國小及安平古堡周邊調查，曾挖掘出熱蘭遮城外城西牆及排水系統，這是台灣考古新發現。

文資處委託成功大學考古學研究所挖掘安平劍獅埕，近期又發現荷據和清領等不同時期的建築遺構；文資處數次召集專家學者現勘討論，研判疑似荷據大員市鎮街區遺構。

此外，考古挖掘出土的清代鋪面遺構，比對史料研判疑似為金門館遺構；金門館是清領實行班兵制度時，由輪流來台駐守班兵以部隊為單位所建造，作為供奉同鄉神明、聯誼聚會會館。

清領時期在原安平地區共有5處會館，包含閩安館、提標館、海山館、金門館、烽火館，目前僅海山館留存，已指定為台南市定古蹟。

同時出土遺物也有諸多發現，包括17世紀地層發現以大量血蚶及少量碎蚵殼、紅磚的鋪面做法，可能是荷據文獻提及的工法；另也發現來自日本九州的肥前燒卡拉克瓷、肥前燒宣明款瓷器等，顯示當時安平已和日本貿易往來，可能是荷據或與日本關係密切的明朝鄭氏政權。

考古團隊也在17世紀地層中發現新石器中晚期的「玉錛」，且經拉曼光譜檢測，成分和花蓮豐田閃玉相同，有待進一步研究。

考古 台南 金門

延伸閱讀

台南限定雙十連假攻略 米奇+咖波+薑絲+溫泉

安平命案凶嫌老家撒冥紙、砸車 3名小弟分處4月及拘役

「麗娜輪」通過安平–馬公航線夜間試航 帶動藍色公路風潮

高空無邊際泳池最亮點！ 全台首間遊艇酒店坐落台南　專屬碼頭舉辦水上遊艇派對、賞安平美景

相關新聞

台南大灣交流道壅塞改善有感 尖峰行車速率提升14%

國道1號大灣交流道啟用以來因路口轉向動線複雜、車道停等空間不足，常上演汽機車爭道，上下班尖峰時間必回堵，台南市府交通局推...

國慶焰火在嘉義 焰火彈2.5萬發

今年國慶焰火選在嘉義故宮南院舉行，除施放超過2萬5千發焰火彈，將結合水舞光雕、無人機，搭配台北愛樂管弦樂團現場演奏。現場...

嘉市社宅「博愛安居」開工

嘉義市大潤發對面的社會住宅「博愛安居」昨天動土，最遲2026年6月完工，提供206戶及1間日照中心，另，嘉市汙水系統第1...

麥寮港升級支票 藍綠交鋒

拚連任的國民黨雲林縣長張麗善提出「前進2030」多項政見，對手民進黨劉建國的競選總部昨天批評，張本屆提出麥寮港改制為國際...

台南限定雙十連假攻略 米奇+咖波+薑絲+溫泉

今年年底前最後一個連續假期雙十連假將到，南市觀旅局推出攻略，除了可以到七股找黑面琵鷺蹤影，還可以到安平和米奇與好朋友們相...

竹崎親水公園青銀創作 親水清水裝置藝術成打卡新熱點

竹崎親水公園更美了！嘉義縣文化基金會視覺藝術計畫，「親水．清水」巨型創作今日揭幕；基金會執行長陳尚雍表示，邀請鉤織大師楊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。