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台南大灣交流道壅塞改善有感 尖峰行車速率提升14%
國道1號大灣交流道啟用以來因路口轉向動線複雜、車道停等空間不足，常上演汽機車爭道，上下班尖峰時間必回堵，台南市府交通局推動易壅塞路廊交通改善計畫，去年已完成小東路及復興路改善措施，今年度則改善永康大灣路至富強路一段30處路口號誌連鎖機制，經統計平均車行速率由每小時22公里 提升至每小時25 公里，改善幅度達14%。
交通局長王銘德表示，市長黃偉哲非常重視改善市區交通壅塞問題，考量大灣路為永康大灣往返國道1號大灣交流道及市區之重要幹道，今年度規劃改善大灣路及富強路號誌時制，西起大灣交流道，經大灣路、富強路一段至富強路與西勢路口，全長4.2公里共30個號誌化路口。
為提升車流續進距離並提升智慧交通中心監控即時性，交通局今年新汰換13組控制器納入智慧交通中心遠端連線監控，並自9月起將沿線30處路口尖峰時段號誌周期由100秒增加為120至140秒，藉由延長大灣路幹道方向的綠燈秒數，並依據實際車流需求調整各路口號誌時制，使每次綠燈可多通過約2處路口。
另為改善左轉車流效率，交通局在大灣路與永大路口及崑大路與永大路口2處增繪左彎待轉區標線，使左轉車輛在直行箭頭綠燈時可向前停等，左轉燈亮時可一次通過更多車輛，提升路口紓解效率。
大台南智慧交通中心也將大灣路納入台南即時路況平台，壅塞自動告警功能可提示監控人員異常路況資訊，輔以CCTV攝影機觀看回堵情形及判讀塞車原因，以適時通報警察局派員疏導或相關單位排除異常事件。
局長王銘德表示，交通局將持續針對本市易壅塞幹道檢討交通改善可行性，持續精進號誌、標線及導入智慧交控系統等壅塞改善作為，不僅節省用路人的寶貴時間，也希望營造有序的道路環境，進而同時提升台南整體交通安全。
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