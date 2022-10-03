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汽機車全停下！新店迷你馬左顧右盼逛大街 過馬路畫面曝民眾看傻

台南限定雙十連假攻略 米奇+咖波+薑絲+溫泉

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

今年年底前最後一個連續假期雙十連假將到，南市觀旅局推出攻略，除了可以到七股找黑面琵鷺蹤影，還可以到安平和米奇與好朋友們相見歡，到了後壁還有貓貓蟲咖波，就等你來歡樂自拍。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，一年一度盛大舉辦的關子嶺溫泉美食節更是不容錯過，還有人氣爆棚的「殭屍展」亞洲的地獄與幽魂展即將結束，還沒看到的勇者們要把握最後機會來試膽。

安平遊憩碼頭的米奇與好朋友Chill遊台南活動到10月30日。活動首波推出15公尺高的超萌Tsum Tsum迪士尼群星、10顆七彩米奇造型光球、6組拍照打卡牆，以及活動限定快閃店，晚上6點之後每半小時就有一次燈光秀，10月初開始還有另一波活動驚喜登場。現場除了有米奇之外，入夜後的「大魚星光牆」也是許多遊客駐足的拍照點，遊憩碼頭廣場的對面就是美食如雲的安平老街，再走幾步就是安平古堡、安平樹屋，附近還有億載金城、1661台灣船園區等眾多超人氣景點。

走過安億橋下市定古蹟「原台南運河安平海關」的「河岸咖啡」可以體驗日式文青風；安億橋邊的漁人碼頭可搭乘運河遊船，從不同視角來看米奇，走到網紅景點「大魚的祝福」也可拍照打卡，而來到濱歷史公園特色遊戲場，更可順道體驗結合港濱意象與安平劍獅的趣味深海歷險。

關子嶺溫泉美食節至10月16日，以時代祭為主軸舉辦系列活動，推出「平日住宿雞加酒」限量優惠方案，活動期間平日入住8間關子嶺指定飯店（明園溫泉別莊、芳谷溫泉小棧、富御館礦質溫泉、嶺一旅社、儷泉溫泉館、關子嶺統茂溫泉會館、儷景溫泉會館、青雅泥漿溫泉精品會館），即可享住宿優惠，還可以獲得桶仔雞兌換券（共計200組）。活動期間使用「旅行臺南APP」尋找湯泉的魚頭君，前往龜丹溫泉區、關子嶺溫泉區進行雙泉金幣任務，還能獲得限量超商禮券。

除了溫泉美食節活動，關子嶺還有好漢坡、水火同源等景點，也是登山健行的好去處，共有大凍山線、九龍山線、雞籠山線、福龍山線以及檳榔山線等5條登山健行路線，爬完山可以泡泥漿溫泉放鬆身心，也可品嘗桶仔雞、香菇蛋及山產野菜，行有餘力還可順道衝一波東山175咖啡大道欣賞美景、品嚐咖啡、採購龍眼乾等在地特產。

2022關子嶺溫泉美食節官網https://www.hello-gzl.com

台南購物節https://tainanshopping.tw/activity

台南旅遊網http://www.twtainan.net/

台南旅遊粉絲團https://www.facebook.com/traveltainan

台南市政府觀旅局迎接雙十連假，推出旅遊攻略。圖／擷取畫面
台南市政府觀旅局迎接雙十連假，推出旅遊攻略。圖／擷取畫面

溫泉 關子嶺 台南

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