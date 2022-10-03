嘉市污水系統第一期工程113年竣工 改善居住環境

內政部政務次長花敬群今天出席嘉義市污水系統第一期第6、7標工程開工典禮，預計接管戶數2635戶，估113年竣工，提升嘉義市用戶接管普及率，改善民眾居住環境，達到水資源循環再利用。

嘉義市污水下水道系統第一期工程9標全部動工，而「嘉義市污水系統第一期分支管網及用戶接管第6、7標工程」今天舉行開工祈福典禮，花敬群、嘉義市長黃敏惠、內政部營建署長吳欣修等人出席，預祝污水下水道工程圓滿順利。

花敬群表示，嘉義市污水下水道系統第一期第6、7標工程開工代表嘉義市西區第一階段達1萬5000戶污水下水道工程以及用戶接管，預期2年內完工，這是嘉義市城市發展進步的重要指標，相信在中央與地方共同合作與努力下，未來第二期、第三期工程計畫也能夠順利推動。

黃敏惠說，文明進步的城市需要衛生安全的污水下水道，它是建設的一環，也是看不見的建設，但卻很重要；待污水下水道工程完竣後，可以整體改善民眾居住環境，將後巷美化，達到水資源循環再利用及永續發展目標。

黃敏惠指出，市府執行污水下水道工程今（111）年榮獲內政部營建署110年度全國污水下水道考核評鑑第三組第一名表現傑出獎，感謝議會全力支持，更感謝營建署給予的指導，讓污水下水道工程計畫採取併標的方式加速推動。

嘉義市污水系統第一期第6、7標工程範圍涵蓋保生里、保安里、湖邊里、新厝里、北湖里及竹村里等地區，施工期程為810日曆天，總工程經費新台幣4億6300萬元，預計接管戶數2635戶，竣工後將提升嘉義市用戶接管普及率2.59%。

嘉義市府預計在113年達成污水系統第一期計畫用戶接管數1萬5000戶、用戶接管普及率達14.81%的目標。