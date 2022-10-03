竹崎親水公園青銀創作 親水清水裝置藝術成打卡新熱點

竹崎親水公園更美了！嘉義縣文化基金會視覺藝術計畫，「親水．清水」巨型創作今日揭幕；基金會執行長陳尚雍表示，邀請鉤織大師楊海茜及新元素馬賽克拼貼夫婦蘇冠印、老師陳明鈺授課指導，由竹崎長青會、內埔國小青銀共同完成創作。

嘉義縣長翁章梁、鄉長曾亮哲、基金會執行長陳尚雍、內埔國小校長吳春慧等人，與青銀世代創作者手持彩帶興奮揮舞，彩帶象徵如水柔軟的特性，眾人掛著笑容開心為創作揭幕。

翁章梁分享，文化基金會就是帶領大家落實藝術結合社區，年底也有「再。嘉義鄉村藝術行動」，挑選中埔、竹崎、番路、大埔四鄉鎮，再深入審視地方做更多藝術創作、文字梳理、影像紀錄等，未來在各鄉鎮輪流舉辦，透過文藝薰陶相信會讓大家用不同角度看待嘉義。

陳尚雍指出，「親水．清水」是五片獨立波浪造型組合而成，彎度最高近3米，先以鐵架為主要結構，創作理念取自河流經過地勢高低起伏的上下行徑線條，藉由鉤織與馬賽克拼貼不同的藝術創作，由藝術家帶領社區、學校共創出「水流動的視覺」，象徵竹崎是依山傍水的好所在，不僅河流滋養土地，也豐富生態與農作物，尤其是大自然與人微妙間的親近關係，是許多遊客旅遊踏青的首選之地。

楊海茜表示，藝術進入社區是一件非常美好的事情，村莊裡面大部分都是老人家，把這些視覺上的東西帶入社區，對他們來說增加不少樂趣，尤其這一年來的歷練，好像作品河流一樣有高有低，和鄉親互動產生很多創意的激盪。

陳明鈺說，這個活動最大的價值，是讓每個孩子很平均享受到藝術帶給他們的樂趣與學習，並不是做得好不好看，而是享受當下創作的美好，當大家走入大型作品時，會有另一種沉浸繽紛色彩快樂的感覺，這是集眾人之力一起完成的作品，是值得被稱讚的。