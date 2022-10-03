台南下營區引進醫學系長照替代役 為社區照顧注入新活力
台南市下營區65歲以上人口5375人佔總人口比例23.28%，人口老化嚴重，公所響應「長照2.0計畫」，今天進用2名具醫學、心理專長的替代役男，將投入社區訪視照顧及社區關懷據點活動，設計健康操、手作遊戲、團康活動、關懷問候，「帶領長者在地樂活在地老化」。
區公所社會課表示，長照替代役能走進社區陪伴長輩、傳遞溫暖，世代共好，更透過這樣的關懷延緩失能。替代役男也能學習到如何與長輩相處，增進青銀溝通、學習同理，為社會帶來正向助益。
社會課表示，長照替代役男分別畢業於陽明交大醫學系、成大心理系，上午至公所報到。在下營區服役約6個月將深入下營、中營、西連、賀建、甲中等關懷據點，為阿公阿嬤的健康把脈，傳遞正確醫護保健及用藥概念、培養健身習慣及心理新活力、進而達到延緩失能的功效，也藉由各式活動漸進式地強健社區長者的心靈與體魄、提升居民互動和諧融洽，帶來農業區社區長期照顧的新活力。
區長李宗翰表示，替代役投入長照的可行性、需要性相對較高，讓年輕人即早投入長照事業，讓年輕人多關懷社區老人，對社會有正向助益。也期勉役男們在服役期間不忘熱情初衷，發揮專業、貢獻社會，進而發揮替代役社會責任的最高量能，並期許社區關懷與在地老化的意識持續傳播，進而創造一個友善共融的社會。
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