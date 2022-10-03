嘉市汙水接管第1期全數開工 市府諾後年底1萬5千戶接管

嘉義市汙水系統第1期分支管網及用戶接管的第6、7標，今天舉辦開工祈福，市府指出，第1期工程全數進行中，有信心2024年底用戶接管達1萬5000戶。由於監察院4月曾批進度延宕，通過糾正，市長黃敏惠說，為讓民眾對接管接受度高；內政部次長花敬群說，中央會全力支持。

市府表示，第6、7標範圍世賢路一段及世賢路一段580巷以南、文化路以西、北港路與保福一路口以西、友愛路及北社尾路以北，總計涵蓋保生里等6個里，預計接管2635戶。

市府指出，第1期分支管網及用戶接管，總經費43.7億元，共9標以合併發包，並全數開工，其中第1標去年11月竣工，第2和3標年底完工，第4和5標預計明年7月完工，第8和9標4月開工、第6和7標也已施工中。

花敬群致詞說，相信市府團隊與中央共同合作與努力下，未來第2期、第3期工程計畫也能夠順利往前推動。

「使命必達！」市府工務處長蘇文崎說，2018年底用戶接管僅553戶，9月底達7016戶，後續將快速、持續增加，有信心2024年達到第1期1萬5000戶接管，普及率14.81%，近期也會規畫第2期實施計畫，「1個打拼、3個請求」，要請求市民對用戶接管接受度高幫忙宣傳、請求中央預算協助、請求議會支持。

監察院調查認為市府辦理汙水下水道工程的進度落後，原定1月就要達到1萬5000戶，核有怠忽，通過糾正；黃敏惠今受訪再次說明，汙水接管雖可以簡單帶過、不管民眾接不接，但不樂見如此，花許多時間跟市民溝通，也修正計畫報給營建署同意，雖有較慢，仍有效率且實際地執行，目前市民看到好處，接受度提高，1條巷子幾乎百分百都願意接管。

黃敏惠也說，去年拿到營建署汙水下水道考核評鑑第3組的第1名，成績「不能睜眼視而不見」，是所有市民共同努力的成果，別變成選舉的話術。