台南資訊無礙城市有愛 「易讀」 保障資訊近用權

台南市政府為保障身心障礙者的資訊近用權，德蘭啟智中心蘆葦啟智中心合作，製作易讀手冊，及推出溝通圖卡，今天舉行成果發表會，讓資訊無礙城市有愛。

市長黃偉哲市長、社會局陳榮枝局長、天主教德蘭啟智中心董事長林吉男、蘆葦啟智中心主任李之琳等人今天下午在市政府永華行政中心為象徵易讀本的看板揭牌。黃偉哲致贈「優良品質管理員」背心予10名心智障礙者，感謝他們對易讀服務的貢獻。參與製作「台南市政府身心障礙服務易讀手冊」的龐姓男子表示，「有了易讀之後，我才知道更多的福利」。

社會局表示，「易讀Easy-to-read」是將複雜且龐大的內容，以簡單易懂的圖片與文字並列呈現，現場除展示各類易讀文稿，也播放影片讓與會者理解易讀對於障礙者及家屬的意義。

台南市政府為落實身心障礙者資訊平權，積極推動心智障礙者「易讀」服務，今年與德蘭啟智中心合作，針對多個議題製作易讀手冊，幫助心智障礙者了解「身心障礙證明申請、身心障礙服務內容、傳染疾病防治、Covid-19居家照護」等重要資訊；也與蘆葦啟智中心合作推出溝通圖卡，幫助心智障礙者表達自身感受，並培植智青，擔任品質管理員，推動障礙者資訊平權。

社會局表示，心智障礙者因語言表達困難、情緒控制有障礙、動作緩慢等特質，不易為自己發聲，市政府為讓心智障礙朋友能夠自立生活，廣設社區日間作業設施，數量32處為全國第2。

另市府團隊成立無障礙工作小組，致力提供各項服務措施，滿足身心障礙朋友需求，從交通運輸、城市無障礙方面營造無障礙環境，今年也透過國際身障日系列活動呈現市府各面向努力成果，歡迎大眾共同參與，共為建構友善身心障礙者共融環境努力。