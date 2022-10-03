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雲林西螺七崁武術嘉年華開跑 雲林幣現場大放送
傳統武術逐漸沒落，為傳承給年輕一代，西螺七崁武術嘉年華今年結合年輕元素，10月8日、9日在文昌國小廣邀武館師傅聯合演出，也舉辦繪本發表、闖關拿雲林幣活動，同時改變往年路跑活動路線，從今年起以7大主題跑遍七崁各聚落，盼提升民眾參加武術活動風氣，將武術推廣為全民運動。
西螺七崁武術嘉年華今年首次舉辦青頭火焰獅傳統工藝特展、獅藝傳承數位典藏發表，同時也結合年輕元素，推出「生活武術YOUNG YOUNG」武術與街舞尬場表演、「武術可以這YOUNG動」比武招親闖關活動等，為傳統武術注入新的活力。
計畫處長李明岳說，為增加大家參與武術運動意願，計畫處再加碼放送雲林幣，民眾在西螺七崁武術市集，當場登陸雲林幣APP，並參加雲林幣闖關活動，請拳、打鼓、弄獅頭等，就可分別獲得100枚雲林幣。
雲林縣長張麗善也說，武術不只培養公德心、正義感，還有保家衛國的責任心，已在西螺、崙背學校開設課程，將武術向下壓根、傳承，未來將以西螺作為武術發源地，建置武術文化平台，邀請大家10月8、9日到雲林體驗最傳統的武術文化。
值得一提的是，今年的路跑活動不同以往，結合生活武術元素，以七崁各聚落為主題，精心設計「七崁龍珠」獎項，預計7年跑遍七崁各聚落，每年都有不同崁別的龍珠，今年首場在振興社的發源地頭崁，七崁武術協會歡迎路跑好手年年參加，成為全台最酷的七崁跑者。
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