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嘉市社宅「博愛安居」動土 規劃日照中心服務

中央社／ 嘉義市3日電

嘉義市「博愛安居」社會住宅今天動土，內政部政務次長花敬群表示，博愛安居預計蓋206戶，將取得耐震標章，也規劃日照中心服務，大家有機會享有高品質好居所，造福鄰里。

內政部國家住宅及都市更新中心今天辦理嘉義市西區「博愛安居」社會住宅新建統包工程動土典禮，花敬群、民進黨立委王美惠和嘉義市長黃敏惠等人共同祈福、動土，預計於115年6月完工。

花敬群致詞表示，「博愛安居」社會住宅預計蓋206戶，同時友忠好室19日開工及安寮好室預計在明年可順利決標、動土，預計蓋505戶的社會住宅，嘉義市對社會住宅的需求與期待，中央會跟市府共同合作，蓋出最優質社會住宅，讓大家有機會享有高品質的好居所。

花敬群指出，博愛安居將取得耐震標章，配有3個地震監測儀，未來地震會通知住戶，比中央通報還快，震後會做結構安全評估；社宅也會有社福空間、社區集會空間，建物會退縮，1樓外圍可慢跑，「每個社宅都是鄰里的小公園」。

國家住宅及都市更新中心執行長黃景茂指出，興建社會住宅品質要脫離以往老舊國家住宅觀念，社會住宅有綠建築、智慧建築及耐震標章，期待為嘉義市提供很優質的社會住宅。

黃敏惠說，博愛安居位於博愛路上、大潤發對面，鄰近鐵路高架後火車站區域，交通、生活便利，博愛安居規劃不同房型提供給不同族群居住，也規劃日照中心的服務，提供社會福利可以做的事，中央地方協力，提供品質更好、更舒適的居住環境。

嘉義市規畫3處社宅，合計505戶。除了今天動工的博愛安居外，友忠好室將於19日辦理開工典禮，預計興建144戶；另外東區吳鳳南路及芳安路口的國防部土地，興建安寮好室155戶，目前住都中心辦理先期規劃階段。

社會住宅 嘉義 花敬群

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