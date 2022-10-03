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太嚇人！ 嘉義縣東石正中午驚見溝渠大量魚群突暴斃亡

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣東石之美執行長成峻今天中午在東石鄉永屯村圳溝中，驚見大量魚群死亡，魚屍布滿溝渠。圖／東石之美執行長成峻提供
嘉義縣東石之美執行長成峻今天中午在東石鄉永屯村圳溝中，驚見大量魚群死亡，魚屍布滿溝渠。圖／東石之美執行長成峻提供

太嚇人了！嘉義東石之美執行長成峻今天中午在東石鄉永屯村圳溝中，驚見大量魚群死亡，魚屍布滿溝渠，自永屯村永靈宮旁直到溝渠下游長度有1公里，吸引眾人議論，直呼案情不單純！有村民反映惡臭將影響社區環境，嘉義縣政府農業、水利處等關單位，已在現場處理；漁業科長張建成說，初步研判，秋老虎發威，水底沼氣上升水中溶氧降低，魚群缺氧緊迫死亡。

成峻表示，中午近12點時，發現大量魚群暴斃在溝渠，懷疑恐是天氣太熱，水溫升高導致，目前相關單位已初步清除完畢，但希望嘉義縣政府相關單位能查明。

縣政府農業處漁業科長張建成也到東石之美留言，向民眾說明，初步研判，是這二天秋老虎發威，氣溫偏高，致公共水域之排水溝或埤塘水底沼氣上升，造成水中溶氧降低，因不像養殖魚塭可以用水車增氧，故易致魚隻缺氧緊迫死亡。

縣環保局水污染防治科長謝政哲表示，已派員到場完成採樣，檢驗水質，確認是否有重金屬等水污染情形，依現場觀察，溝渠優養化嚴重，不排除因氣候炎熱、日夜溫差大等因素有關。

嘉義縣政府表示，現場大量魚群暴斃，屍體正午日曬強烈，已經發出惡臭，東石鄉公所已請外包廠商到場，已怪手用最快速方式清理完溝渠內魚屍。

嘉義縣東石之美執行長成峻今天中午在東石鄉永屯村圳溝中，驚見大量魚群死亡，魚屍布滿溝渠。圖／東石之美執行長成峻提供
嘉義縣東石之美執行長成峻今天中午在東石鄉永屯村圳溝中，驚見大量魚群死亡，魚屍布滿溝渠。圖／東石之美執行長成峻提供
嘉義縣東石之美執行長成峻今天中午在東石鄉永屯村圳溝中，驚見大量魚群死亡，魚屍布滿溝渠。圖／東石之美執行長成峻提供
嘉義縣東石之美執行長成峻今天中午在東石鄉永屯村圳溝中，驚見大量魚群死亡，魚屍布滿溝渠。圖／東石之美執行長成峻提供
嘉義縣東石之美執行長成峻今天中午在東石鄉永屯村圳溝中，驚見大量魚群死亡，魚屍布滿溝渠。圖／東石之美執行長成峻提供
嘉義縣東石之美執行長成峻今天中午在東石鄉永屯村圳溝中，驚見大量魚群死亡，魚屍布滿溝渠。圖／東石之美執行長成峻提供

嘉義 東石 秋老虎

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