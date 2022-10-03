台南歸仁地政所辦公告現值說明會 趁機推銷歸仁釋迦

台南市歸仁地政事務所今天舉辦所轄歸仁、仁德、關廟、龍崎等行政區公告現值說明會；並在說明會前推銷歸仁在地名產釋迦，歸仁區長魏文貴出席表達感謝「公家合力協助促銷在地特產，地政所也來幫忙」。

魏文貴說，歸仁釋迦主要生產期已經結束，目前「冬果」市場每台斤60到100元；他拿起現場展示的釋迦表示，這一顆可以賣100到150元，現在數量越來越少，要買要趁早。

地政事務所說明去年9月1號到今年9月1號說明地價的變動狀況，依照地價區段現況例如有買賣交易、相關單價等查估檢討後，再決定修正。

龍崎區地價最高的是崎頂市場前，公告地價每平方公尺5200元，地價因交易量少反而降低；關廟區最高的地價是每平方公尺62,000多元。

公告現值歸仁中山路二段和平南街交叉路口，每平方公尺109,250元；商業區在歸仁圓環周圍平均單價每坪10萬到60萬元底價有上漲趨勢；高鐵特定區高鐵後站中正南路28到36萬元，前站34到38萬元。

公告現值仁德區最高地價區段在中正路中山路交界處每平方公尺10萬9千元。新屋成交價每坪約24到25萬元間。

武東里長問，到底是市價影響公告現值？還是公告現值影響到市價？地政事務所主任楊文松表示，實價登錄一定跑在前面，一定會影響到公告現值，但是不可能完全依照實價來調整，因為民眾不可能完全接受。