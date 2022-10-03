國慶焰火10日嘉義登場 施放2萬5千發焰火彈

台灣年度大盛事國慶焰火10日在嘉義故宮南院登場，將施放超過2萬5千發焰火彈、結合水舞光雕、無人機，再搭配台北愛樂管弦樂團現場演奏，演出時長45分鐘，為台灣史上最大規模的國慶焰火盛會；嘉義縣長翁章梁強調，要讓全世界看見台灣在國際上的價值，更讓國人看見嘉義縣的改變與進步，讓全世界認識台灣新嘉義。

國慶籌備委員會主委立法院長游錫堃表示，嘉義風景秀麗、人文薈萃，故宮南院坐落於此，嘉義縣當然是國慶焰火最佳施放點，這次的施放能讓台灣一舉登上國際，更讓嘉義聞名國際。

2022年國慶焰火，100公頃觀賞區27萬人容流數，17處停車場1萬2000個免費停車位，8條免費民眾接駁路線；當天暖場演出從6點半到7點半，為故宮南院平安夜特輯；國慶焰施放，焰火表演時間從7點半到8點為貴賓致詞、啟炮儀式；重頭戲為8點到8點45分的50人交響樂團、高空焰火、光雕水舞及無人機共同跨域演出，時間長達45分鐘。

文化觀光局長許有仁指出，國慶焰火分為「國軍自創」守土衛國，你我同行的高空焰火秀搭配3首曲目，「台灣名曲」相信自由 ，勇往直前的高空焰火秀，搭配鄧雨賢的四月望雨、楊培安的我相信、任賢齊的永不退縮3組曲，及「嘉義名曲」農工嘉義，領航起飛將有600架無人機秀，搭配日出嘉義阿里山的日出及台語天王葉啟田故鄉、寶島曼波、愛拚才會贏組曲，最後以衝出雲天，世界同心的300架無人機煙火秀，由台客天團伍佰&China Blue的你是我的花朵、世界第一等、衝衝衝等經典曲目，精采演出創造國慶焰火的無限可能。

許有仁提醒，國慶焰火市集有超過400攤嘉義商圈美食及嘉義精選伴手禮，當日下午2點開始，故宮南院及周邊活動場域「太子大道」及「本次活動南轉運站」旁皆有市集。